В Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Грузинский бюджет недополучил около 300 миллионов долларов из-за отмены авиасообщения с Россией, рассказал глава Нацбанка Коба Гвенетадзе.
По его словам, обострение отношений с Россией привело к обесцениванию лари.
"Соответственно, еще до сокращения валютного потока на рынке сократилась подача иностранной валюты, а спрос вырос, что вызвало быстрое падение курса намного раньше, чем начали сокращаться доходы от туризма", — приводит его слова Sputnik Грузия.
Гвенетадзе добавил, что падение курса спровоцировало рост инфляции: в ноябре этот показатель составил семь процентов вместо прогнозируемых трех процентов.
Запрет на полеты
Прямое авиасообщение с Грузией запрещено для российских перевозчиков с 8 июля по указу Владимира Путина. Минтранс также приостановил полеты грузинских компаний в Россию.
Такие решения были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси из-за того, что в июне в ходе открытия сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов согласно протоколу мероприятия сел в кресло спикера парламента.
Тогда президент Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию "врагом и оккупантом". Премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобное заявление непрофессиональным.
После этого грузинские власти неоднократно призывали восстановить отношения и авиасообщение с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве также поддержали необходимость возобновления полетов. При этом сенатор Григорий Карасин отмечал, что такого решения не стоит ждать до конца текущего года.