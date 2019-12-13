В Пензенской области начали проверку после ДТП со школьной "Газелью"

САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту ДТП со школьным микроавтобусом "Газель" в Следователи начали проверку по факту ДТП со школьным микроавтобусом "Газель" в Пензенской области , где пострадали семь человек, включая пятерых детей, сообщило областное управление СК РФ

Бортовой грузовик "Газель" и школьный микроавтобус "Газель" столкнулись в пятницу на автодороге между селами Чемодановка и Васильевка в Бессоновском районе. По данным ГИБДД, пострадали семь человек, включая пятерых детей 9-12 лет. По данным минздрава области, госпитализирован один ребёнок в состоянии средней тяжести, еще четверо с легкими ушибами и ссадинами отпущены домой.

"Организовано проведение доследственной проверки по факту получения травм шестерыми пассажирами автомобиля ГАЗ-322121 в результате ДТП на автодороге в Бессоновском районе по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 28-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ-278815 врезался в стоявшую на обочине по ходу его движения пассажирскую "Газель" (ГАЗ-322121) под управлением 60-летнего водителя, которая перевозила школьников села Сосновка.

"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и выявление допущенных водителями нарушений правил дорожного движения и оказания услуг по осуществлению пассажирских перевозок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.