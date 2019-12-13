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В Пензенской области начали проверку после ДТП со школьной "Газелью"
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РИА Новости

В Пензенской области начали проверку после ДТП со школьной "Газелью"

22:29 13.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту ДТП со школьным микроавтобусом "Газель" в Пензенской области, где пострадали семь человек, включая пятерых детей, сообщило областное управление СК РФ.
Бортовой грузовик "Газель" и школьный микроавтобус "Газель" столкнулись в пятницу на автодороге между селами Чемодановка и Васильевка в Бессоновском районе. По данным ГИБДД, пострадали семь человек, включая пятерых детей 9-12 лет. По данным минздрава области, госпитализирован один ребёнок в состоянии средней тяжести, еще четверо с легкими ушибами и ссадинами отпущены домой.
"Организовано проведение доследственной проверки по факту получения травм шестерыми пассажирами автомобиля ГАЗ-322121 в результате ДТП на автодороге в Бессоновском районе по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 28-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ-278815 врезался в стоявшую на обочине по ходу его движения пассажирскую "Газель" (ГАЗ-322121) под управлением 60-летнего водителя, которая перевозила школьников села Сосновка.
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"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и выявление допущенных водителями нарушений правил дорожного движения и оказания услуг по осуществлению пассажирских перевозок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.
Ранее прокуратура области также начала проверку по факту ДТП со школьным микроавтобусом. Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что дети ехали в школу и уже выходили из микроавтобуса на остановке, когда в него, по предварительным данным, врезался грузовик. В министерстве образования региона заявили, что при перевозке детей в микроавтобусе, который принадлежит средней школе села Сосновка, были соблюдены все меры безопасности. В микроавтобусе в момент ДТП, помимо водителя, были 10 детей и сопровождающий.
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Следственный комитет РФПензенская областьПроисшествия
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