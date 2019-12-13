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Саркисян поблагодарил американский сенат за признание геноцида армян
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РИА Новости

Саркисян поблагодарил американский сенат за признание геноцида армян

21:21 13.12.2019 (обновлено: 21:22 13.12.2019)
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© Sputnik Армения/Aram Nersesyan Армен Саркисян
Армен Саркисян
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan
Армен Саркисян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 дек – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян выразил благодарность сенату США за признание геноцида армян, сообщили в пятницу в президентской пресс-службе.
Сенат США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. В конце октября аналогичную резолюцию приняла палата представителей США.
По данным пресс-службы, президент направил послание лидеру республиканского большинства Сената Митчу МакКоннеллу, лидеру демократического меньшинства Чаку Шумеру, сенаторам Робу Менендезу и Теду Крузу.
"Хочу выразить глубокую признательность вам и членам сената США за единогласное принятие резолюции о признании геноцида армян, что является мощным шагом, направленным на предотвращение в будущем злодеяний и преступлений против человечества", - говорится в послании Саркисяна, текст которого размещен на его сайте.
По мнению президента, это "значимый шаг, подтверждающий, что истина, справедливость и человечность остаются ценностью и фундаментом основополагающих прав человека". "В этом смысле высоко ценю решение сената, и, пользуясь случаем, хочу передать вам и американскому народу глубокую признательность и слова уважения армянского народа", - отметил президент. Он заявил также о необходимости развития стратегического диалога между Арменией и США, активизировать двусторонние отношения и укреплять партнерство и сотрудничество во всех возможных сферах.
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Вчера, 05:42
В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян
Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов. Резолюция, споры о которой велись десятилетиями, была проведена в палате представителей на фоне резкого ухудшения отношений Вашингтона с Анкарой из-за военной операции Турции в Сирии.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Демонстранты с флагами Армении у здания Бундестага в Берлине Германия. 2 июня 2016
30 октября, 12:36
Страны, признавшие геноцидом преступления против армян в 1915 году
6420211
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ЕвропарламентАрмен СаркисянСШААрменияВ мире
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