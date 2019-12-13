Саркисян поблагодарил американский сенат за признание геноцида армян

ЕРЕВАН, 13 дек – РИА Новости. Президент Армении Президент Армении Армен Саркисян выразил благодарность сенату США за признание геноцида армян, сообщили в пятницу в президентской пресс-службе.

Сенат США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. В конце октября аналогичную резолюцию приняла палата представителей США.

По данным пресс-службы, президент направил послание лидеру республиканского большинства Сената Митчу МакКоннеллу, лидеру демократического меньшинства Чаку Шумеру, сенаторам Робу Менендезу и Теду Крузу.

"Хочу выразить глубокую признательность вам и членам сената США за единогласное принятие резолюции о признании геноцида армян, что является мощным шагом, направленным на предотвращение в будущем злодеяний и преступлений против человечества", - говорится в послании Саркисяна, текст которого размещен на его сайте.

По мнению президента, это "значимый шаг, подтверждающий, что истина, справедливость и человечность остаются ценностью и фундаментом основополагающих прав человека". "В этом смысле высоко ценю решение сената, и, пользуясь случаем, хочу передать вам и американскому народу глубокую признательность и слова уважения армянского народа", - отметил президент. Он заявил также о необходимости развития стратегического диалога между Арменией и США, активизировать двусторонние отношения и укреплять партнерство и сотрудничество во всех возможных сферах.

Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов. Резолюция, споры о которой велись десятилетиями, была проведена в палате представителей на фоне резкого ухудшения отношений Вашингтона с Анкарой из-за военной операции Турции в Сирии.

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.