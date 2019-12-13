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Трамп заявил, что демократы опошляют процедуру импичмента
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РИА Новости

Трамп заявил, что демократы опошляют процедуру импичмента

20:50 13.12.2019
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© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сторонники Демократической партии опошляют процедуру импичмента.
В пятницу судебный комитет палаты представителей США утвердил две статьи импичмента Трампу - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. В их поддержку проголосовали 23 конгрессмена (демократы), против - 17 (республиканцы). Следующее голосование должно состояться при участии всего состава палаты, оно запланировано на следующую неделю.
"Это мошенничество. Это то, чего нельзя допускать. Это очень плохо для нашей страны. Вы опошляете импичмент. Скажу вам вот что: однажды здесь будет президент-демократ и палата (представителей) будет за республиканцами. Подозреваю, они это вспомнят", - сказал он перед началом переговоров с президентом Парагвая в Белом доме.
"Это обман, начавшийся очень давно", - добавил Трамп.
В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. Для осуждения Трампа и отстранения его от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако республиканское большинство не намерено голосовать против президента. Трамп отказался сотрудничать с расследованием в палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в сенате.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 19:18
Трамп ожидает "справедливого отношения" в сенате США по импичменту
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