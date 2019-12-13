Трамп заявил, что демократы опошляют процедуру импичмента

"Это мошенничество. Это то, чего нельзя допускать. Это очень плохо для нашей страны. Вы опошляете импичмент. Скажу вам вот что: однажды здесь будет президент-демократ и палата (представителей) будет за республиканцами. Подозреваю, они это вспомнят", - сказал он перед началом переговоров с президентом Парагвая в Белом доме.