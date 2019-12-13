Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными

"Космические силы будут очень важным компонентом нашей защиты и, честно говоря, наших наступательных возможностей. Это будет очень важно для нашей страны ", - сказал Трамп в преддверии встречи с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом в Белом доме.