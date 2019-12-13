В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в канадском Торонто, 16-летний подросток получил ранения, сообщает местный телеканал Global News со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в четверг около 22.30 (6.30 пятницы мск) в северной части Торонто. Сообщается, что неизвестный в автомобиле подъехал к четырем молодым людям, переходившим улицу, и открыл по ним стрельбу. В результате 16-летний подросток получил ранения, он был доставлен в больницу.
В настоящее время полиция ведет расследование инцидента.
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