В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим

Инцидент произошел в четверг около 22.30 (6.30 пятницы мск) в северной части Торонто. Сообщается, что неизвестный в автомобиле подъехал к четырем молодым людям, переходившим улицу, и открыл по ним стрельбу. В результате 16-летний подросток получил ранения, он был доставлен в больницу.