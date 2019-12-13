Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T20:43+0300
https://ria.ru/20191213/1562381143.html
В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим
https://cdn24.img.ria.ru/images/109615/63/1096156331_0:382:2048:1534_1036x0_80_0_0_ed4df4304b13d1805e3824c09201f17f.jpg
РИА Новости

В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим

20:43 13.12.2019
478
© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в канадском Торонто, 16-летний подросток получил ранения, сообщает местный телеканал Global News со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в четверг около 22.30 (6.30 пятницы мск) в северной части Торонто. Сообщается, что неизвестный в автомобиле подъехал к четырем молодым людям, переходившим улицу, и открыл по ним стрельбу. В результате 16-летний подросток получил ранения, он был доставлен в больницу.
В настоящее время полиция ведет расследование инцидента.
В Санкт-Петербурге покупатель устроил стрельбу в магазине, пишут СМИ
12 декабря, 16:44
СМИ: в Петербурге покупатель из-за сырка открыл стрельбу в магазине
714510
Обсудить 0
КанадаТоронтоВ мире
Рекомендуем
Президент США Донадьд Трамп
Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Рады предположил, зачем Украина нужна Западу
Здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара
СБУ: документы о проверке колледжа в Одессе пытались уничтожить
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что демократы опошляют процедуру импичмента
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска
Журналиста НТВ не пустили на Украину
Овощи
Российские туристы не смогут ввозить в Европу овощи и фрукты
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
В России отреагировали на заявление "Нафтогаза" о транзите газа
Логотип Twitter на экране смартфона
Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества
Военные и полиция Нигерии
В Нигерии убили четырех похищенных представителей гуманитарной НПО
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон указал Шотландии на недопустимость второго референдума
Президент РФ Владимир Путин перед совещанием по вопросам экономики. 22 ноября 2019
Пресс-конференция Путина пройдет в Центре международной торговли
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
Пушилин прокомментировал заявление Зеленского по "Минску-2"
Министерство финансов США в Вашингтоне
Американский Минфин снял санкции с трех российских компаний
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО КАМАЗ Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым
Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
В Госдуме прокомментировали заявление "Нафтогаза" по транзиту газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали Киев за заявления о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
00:49В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе
00:34Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
00:30"Яблоко" изберет новое руководство и начнет подготовку к выборам
Лента новостейМолния