Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские телеканалы заложили в программу передач три часа на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, однако итоговый хронометраж может измениться в зависимости от хода мероприятия.
В официальной программе Первого канала на пресс-конференцию Владимира Путина заложено три часа - с 12.00 до 15.00. Аналогичное время указано и на канале "России 1". Однако в зависимости от хода мероприятия хронометраж может измениться.
В 2018 году большая пресс-конференция Путина длилась 3 часа 43 минуты, в 2017 - 3 часа 40 минут, в 2016 - 3 часа 50 минут.
Самая короткая беседа Путина с журналистами была в 2001 году. Она длилась всего полтора часа. Самая длинная состоялась в 2008-м, когда президент был в эфире 4 часа 40 минут.
Кремль ранее сообщил, что аккредитовал 1895 журналистов для участия в пресс-конференции. Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".