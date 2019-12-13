Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО "КАМАЗ" Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские телеканалы заложили в программу передач три часа на пресс-конференцию президента РФ Российские телеканалы заложили в программу передач три часа на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина , однако итоговый хронометраж может измениться в зависимости от хода мероприятия.

В официальной программе Первого канала на пресс-конференцию Владимира Путина заложено три часа - с 12.00 до 15.00. Аналогичное время указано и на канале "России 1". Однако в зависимости от хода мероприятия хронометраж может измениться.

В 2018 году большая пресс-конференция Путина длилась 3 часа 43 минуты, в 2017 - 3 часа 40 минут, в 2016 - 3 часа 50 минут.

Самая короткая беседа Путина с журналистами была в 2001 году. Она длилась всего полтора часа. Самая длинная состоялась в 2008-м, когда президент был в эфире 4 часа 40 минут.