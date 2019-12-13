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Пресс-конференция Путина пройдет в Центре международной торговли
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РИА Новости

Пресс-конференция Путина пройдет в Центре международной торговли

20:15 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед совещанием по вопросам экономики. 22 ноября 2019
Президент РФ Владимир Путин перед совещанием по вопросам экономики. 22 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, намеченная на 19 декабря, пройдет в Центре международной торговли в Москве, говорится в аккредитационном письме журналистам.
"Пресс-конференция состоится 19 декабря 2019 года в 12.00 мск в Центре международной торговли", - отмечается в сообщении.
Журналистов к месту мероприятия доставят шаттлы. Центр международной торговли принимает пресс-конференцию Путина уже не первый год.
Пресс-конференцию будет переводить на английский, французский и немецкий языки, устройства синхронного перевода корреспонденты смогут получить при входе в зал.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 18:28
Около двух тысяч журналистов примут участие в пресс-конференции Путина
Кремль аккредитовал на пресс-конференцию 1895 журналистов. Список аккредитованных представителей СМИ опубликован на сайте Кремля.
Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "ВестиFM" и "Радио России".
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