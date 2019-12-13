Пресс-конференция Путина пройдет в Центре международной торговли

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, намеченная на 19 декабря, пройдет в Центре международной торговли в Москве, говорится в аккредитационном письме журналистам.
"Пресс-конференция состоится 19 декабря 2019 года в 12.00 мск в Центре международной торговли", - отмечается в сообщении.
Журналистов к месту мероприятия доставят шаттлы. Центр международной торговли принимает пресс-конференцию Путина уже не первый год.
Пресс-конференцию будет переводить на английский, французский и немецкий языки, устройства синхронного перевода корреспонденты смогут получить при входе в зал.
Кремль аккредитовал на пресс-конференцию 1895 журналистов. Список аккредитованных представителей СМИ опубликован на сайте Кремля.
Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "ВестиFM" и "Радио России".