Пресс-конференция Путина пройдет в Центре международной торговли

Президент РФ Владимир Путин перед совещанием по вопросам экономики. 22 ноября 2019

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Большая пресс-конференция президента РФ Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина , намеченная на 19 декабря, пройдет в Центре международной торговли в Москве , говорится в аккредитационном письме журналистам.

"Пресс-конференция состоится 19 декабря 2019 года в 12.00 мск в Центре международной торговли", - отмечается в сообщении.

Журналистов к месту мероприятия доставят шаттлы. Центр международной торговли принимает пресс-конференцию Путина уже не первый год.

Пресс-конференцию будет переводить на английский, французский и немецкий языки, устройства синхронного перевода корреспонденты смогут получить при входе в зал.

Кремль аккредитовал на пресс-конференцию 1895 журналистов. Список аккредитованных представителей СМИ опубликован на сайте Кремля.