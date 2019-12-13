Эксперт предсказал выправление демографической ситуации через пять лет

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Демографическая ситуация в Демографическая ситуация в России может начать выправляться через пять лет за счет изменения демографической структуры, сдвига рождения детей на более поздние возраста и взросления более многочисленных поколений россиян, способных завести детей, рассказал РИА Новости заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя данные Росстата , согласно которым естественная убыль населения в этом году станет самой высокой за последние 11 лет, заявил, что власти РФ направляют усилия на минимизацию последствий демографической ямы, обусловленной наследием истории страны. Глава Минтруда Максим Топилин отметил, что стимулирование рождаемости постоянно требует новых мер, ряд которых вступает в силу в 2020 году.

Эксперт пояснил, что естественным приростом называют разницу между числом родившихся и умерших. Когда оно меньше нуля, говорят о естественной убыли. Шульгин отметил, что высокий показатель естественной убыли населения в РФ был ожидаем. Это связано с двумя факторами: снижением суммарного коэффициента рождаемости и изменением демографической структуры. Предпринимаемые властями меры могут повлиять только на первый их них.

Говоря о демографической структуре населения России, эксперт пояснил, что в фертильный возраст вошло малочисленное поколение родившихся в 90-е годы. "Все, что связано с демографической структурой, - на это никто не может повлиять: ни правительство, ни сами граждане, потому что они уже родились. Миграционные процессы на это практически не влияют", - уточнил Шульгин.

По его словам, несмотря на достаточно щедрые меры поддержки рождаемости в РФ, возможность регулирования ситуации упирается в сумму на порядок больше. При этом, в частности, программа материнского капитала показала, что работает довольно эффективно для стимулирования рождения второго или третьего ребенка. Если отменить эту меру поддержки, рождаемость упадёт ещё сильнее, считает эксперт.

"Может быть, эта проблема немножко будет сглажена лет через пять, когда потихоньку начнёт улучшаться (демографическая - ред.) структура за счёт сдвига среднего возраста матери в более старшие возраста", - сказал Шульгин, отметив, что женщины в РФ откладывают рождение ребёнка на все более поздние сроки.