Додон рассказал о возможности получения Молдавией реверсного газа

Впрочем, для реализации этого соглашения должно быть подписано несколько договоров о межсетевых соединениях между Румынией и Болгарией, а также Румынией и Украиной. "Сразу после этого подписания Молдавия будет готова к получению природного газа в реверсном режиме. Параллельно составляются договоры о межсетевом соединении и транспортировке газа с Украиной; подписание этих документов ожидается в ближайшее время", - добавил Додон.