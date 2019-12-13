Додон рассказал о возможности получения Молдавией реверсного газа

КИШИНЕВ, 13 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что с января республика сможет получать реверсный газ в достаточном объеме, чтобы покрыть нужды всех жителей страны - до 15 миллионов кубометров в сутки.
Додон ранее в пятницу обсудил с председателем правления АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном итоги рабочего заседания с участием всех операторов транспортировки газа по Трансбалканскому коридору, которое прошло 12 декабря в Брюсселе.
"По завершении дискуссии было достигнуто соглашение об увеличении реверсных поставок необходимого для Республики Молдова объема газа, покрывающего все нужды потребителей. Речь идет примерно о 15 миллионах кубометров в сутки", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Впрочем, для реализации этого соглашения должно быть подписано несколько договоров о межсетевых соединениях между Румынией и Болгарией, а также Румынией и Украиной. "Сразу после этого подписания Молдавия будет готова к получению природного газа в реверсном режиме. Параллельно составляются договоры о межсетевом соединении и транспортировке газа с Украиной; подписание этих документов ожидается в ближайшее время", - добавил Додон.
Сейчас Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по договору, который был подписан в 2008 году, а цены на него формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. Ранее в пятницу министерства энергетики Украины и Молдавии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа, а премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что власти Украины заверили в готовности предоставить республике после 1 января газ даже в случае отсутствия договоренности о транзите с Россией.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
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