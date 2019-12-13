Попова стала омбудсменом по защите прав высокотехнологичных компаний

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Новым общественным омбудсменом по защите прав высокотехнологичных компаний стала Наталья Попова, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей РФ Новым общественным омбудсменом по защите прав высокотехнологичных компаний стала Наталья Попова, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей РФ Бориса Титова

"С декабря 2019 года на базе института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей начинает свою работу общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров. Эту должность заняла Наталья Попова — первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", — говорится в сообщении. Поясняется, что к её функциям будет относиться выработка и продвижение инициатив об изменении законодательства для развития сектора технологических и инновационных компаний.

Отмечается, что деятельность нового омбудсмена будет направлена на предприятия со статусом "национальных чемпионов" - участников приоритетного проекта Минэкономразвития, либо на членов Ассоциации быстрорастущих технологических компаний, а также на другие компании с высокими темпами роста и уровнем затрат на технологические инновации. Сама же идея общественного омбудсмена по этому профилю появилась еще в 2018 году, в процессе формирования концепции ассоциации, а "Иннопрактика" оказывала ее учредителям юридическую и экспертную поддержку.

"Технологический предприниматель — ключевая фигура в современной экономике. Такие предприниматели могут демонстрировать быстрый рост, но они же и претерпевают особые отраслевые риски. Наиболее типичные из них — вложение большей доли прибыли в исследования и разработки, необходимость отстаивания прав на интеллектуальную собственность, сложность выхода на экспорт. Все это предопределяет необходимость создания для них специальной системы защиты прав и интересов", — пояснил Титов, слова которого приводятся в сообщении.

При этом Ассоциация быстрорастущих технологических компаний, стремясь понять, что именно нужно защищать, ранее провела опрос "национальных чемпионов". И среди наиболее актуальных мер поддержки респонденты отметили стимулирование спроса на инновации и финансирование НИОКР, расширение доступа к финансовым ресурсам для развития предприятий, а также стимулирование экспорта высокотехнологичных товаров и услуг.