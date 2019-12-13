Путин сравнил возрождение "Камаза" с фениксом

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 дек – РИА Новости. Автозавод "Камаз" возродился, как птица Феникс, после сложных лет, которые пережило предприятие в 1990-х годах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым и гендиректором "Камаза" Сергеем Когогиным.
"Я хорошо помню, в каком состоянии находилось предприятие в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Да и тот пожар (произошедший на заводе в 1993 году - прим. ред.) реально подкосил предприятие. Вам оно досталось в очень сложное время. И то, что за эти годы произошло, - как птица Феникс завод восстал и приобрел совершенно иные очертания не только внешне, но и по содержанию, и качеству", - сказал Путин.
Он добавил, что, например, сейчас на заводе производят беспилотный транспорт.
Четырнадцатого апреля 1993 года пожаром был полностью уничтожен завод по производству двигателей "Камаз", восстановить производство удалось к концу того же года. Ущерб составил около 150 миллионов долларов США.