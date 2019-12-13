Путин сравнил возрождение "Камаза" с фениксом

"Я хорошо помню, в каком состоянии находилось предприятие в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Да и тот пожар (произошедший на заводе в 1993 году - прим. ред.) реально подкосил предприятие. Вам оно досталось в очень сложное время. И то, что за эти годы произошло, - как птица Феникс завод восстал и приобрел совершенно иные очертания не только внешне, но и по содержанию, и качеству", - сказал Путин.