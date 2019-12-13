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Путин сравнил возрождение "Камаза" с фениксом
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РИА Новости

Путин сравнил возрождение "Камаза" с фениксом

19:43 13.12.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения ПАО "КамАЗ"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ПАО КамАЗ
© РИА Новости / Сергей Гунеев
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 дек – РИА Новости. Автозавод "Камаз" возродился, как птица Феникс, после сложных лет, которые пережило предприятие в 1990-х годах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым и гендиректором "Камаза" Сергеем Когогиным.
"Я хорошо помню, в каком состоянии находилось предприятие в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Да и тот пожар (произошедший на заводе в 1993 году - прим. ред.) реально подкосил предприятие. Вам оно досталось в очень сложное время. И то, что за эти годы произошло, - как птица Феникс завод восстал и приобрел совершенно иные очертания не только внешне, но и по содержанию, и качеству", - сказал Путин.
Он добавил, что, например, сейчас на заводе производят беспилотный транспорт.
Четырнадцатого апреля 1993 года пожаром был полностью уничтожен завод по производству двигателей "Камаз", восстановить производство удалось к концу того же года. Ущерб составил около 150 миллионов долларов США.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ПАО КамАЗ
Вчера, 17:55
Путин осмотрел завод двигателей автоконцерна "КамАЗ"
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РостехСергей КогогинВладимир ПутинСергей ЧемезовКамАЗ (завод)РоссияЭкономика
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