Экоактивисты устроили акцию у входа на конференцию COP25 в Мадриде

МАДРИД, 13 дек - РИА Новости. Активисты из движений в защиту климата устроили акцию протеста в Активисты из движений в защиту климата устроили акцию протеста в Мадриде перед зданием выставочного комплекса Ifema, где завершается климатическая конференция COP25. Они заблокировали перекрёсток, через который можно заехать на территорию комплекса, передаёт корреспондент РИА Новости.

По их мнению, конференция закончилась провалом, а призывы молодёжи, которые как участвовали в качестве наблюдателей, так и протестовали в защиту климата все эти дни на улицах, не были услышаны.

© РИА Новости / Елена Шестернина Экоактивисты устроили акцию протеста перед выставочным комплексом Ifema, где завершается климатическая конференция COP 25 в Мадриде © РИА Новости / Елена Шестернина Экоактивисты устроили акцию протеста перед выставочным комплексом Ifema, где завершается климатическая конференция COP 25 в Мадриде

Акции одновременно проводят организации "Пятницы ради будущего" и Extinction Rebellion. Последние привезли на перекрёсток лодку, к которой некоторые из активистов приковали себя цепями.

"Что нам нужно? Климатическая справедливость! Когда? Сейчас!", "Пока народ един, он непобедим!", "Нет планеты "Б", - скандируют активисты.

"Нам нужно построить новое будущее", - распевают они на мотив песни "Белла чао".

"Если ты не можешь видеть настоящее, как ты осмеливаешься писать наше будущее?", "Плохие политики управляют планетой", "Не жди, пока будет слишком поздно", - написано на плакатах. На одной из растяжек написано на русском "Изменение климата реально - действуй сейчас".

"Мы проводим эту акцию, потому что не были приняты необходимые меры, на конференции не говорили на темы, которые нас беспокоят, так не может продолжаться", - сказала РИА Новости одна из участниц акции протеста.

"COP подвела 7,5 миллиона молодых людей, которые участвуют в забастовках за климат", - заявила одна из участниц движения "Пятницы ради будущего" Мария. По ее выражению, политики из разных стран "должны были дать на COP25 ответ людям, а не компаниям".

О провале конференции заявили в итоговом докладе участников альтернативной конференции, которая проходила с конца прошлой недели в Университете Комплутенсе - Социальном саммите за климат, в котором приняли участие 15 тысяч человек. "Ещё один провал, одной возможностью меньше", - заявили участники этого саммита, в котором приняли участие 850 различных организаций. Проблемы климата в эти дни обсуждали различные общественные активисты не различных мероприятиях не только в Испании, но и других странах.

Пока официальный саммит COP25 не опубликовал итоговый документ конференции.

© РИА Новости / Елена Шестернина Экоактивисты устроили акцию протеста перед выставочным комплексом Ifema, где завершается климатическая конференция COP 25 в Мадриде © РИА Новости / Елена Шестернина Экоактивисты устроили акцию протеста перед выставочным комплексом Ifema, где завершается климатическая конференция COP 25 в Мадриде

Как ранее сообщил высокопоставленный источник на переговорах, одна из тем разногласий – дата представления национальных планов ("определяемые на национальном уровне вклады", NDC) по борьбе с изменениями климата. Ряд стран готов представить их уже на следующей конференции COP в Глазго в 2020 году, однако другие (источник отказался называть, кто конкретно) настаивают на том, что это должно произойти лишь в 2023 году, как и зафиксировано в Парижском соглашении.

Вопрос Шестой статьи Парижского соглашения, по которому так и не удалось договориться на конференции COP24 в польском городе Катовице, также стал камнем преткновения переговоров, которые идут за закрытыми дверями. Цель статьи - определить механизмы кооперации между странами в осуществлении их национальных вкладов. По сути, речь идет об экономических инструментах сотрудничества и создании международного рынка квот на выбросы.