У ребенка, который не дождался пересадки почки, недавно была операция

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. У ребенка из Южно-Сахалинска, который умер, не дождавшись пересадки почки, недавно была операция, сообщил руководитель отделения трансплантации органов детям Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак.
"У него остановилось сердце без очевидных причин. У него была вчера операция, которая сопровождалась большой кровопотерей, но с ней врачи справились, однако спустя несколько часов его сердце остановилось", - сказал Каабак журналистам.
О кончине одного из братьев-близнецов из Южно-Сахалинска, которым врач-трансплантолог Михаил Каабак должен был провести пересадку почки, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения России. Ребенок умер из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием, уточнили в пресс-службе. Второй мальчик, его брат, проходит плановую подготовку к такой же операции в столице, сообщили в Минздраве.
Первую операцию братьям проводил Каабак, единственный в России врач-трансплантолог, который пересаживает почки грудным детям весом менее 10 килограммов. После резонансной истории с его увольнением вопросом занималась глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Врача восстановили в должности руководителя группы трансплантации в отделении урологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Родители мальчиков хотели провести трансплантацию только у Каабака.