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У ребенка, который не дождался пересадки почки, недавно была операция
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РИА Новости

У ребенка, который не дождался пересадки почки, недавно была операция

19:34 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. У ребенка из Южно-Сахалинска, который умер, не дождавшись пересадки почки, недавно была операция, сообщил руководитель отделения трансплантации органов детям Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак.
"У него остановилось сердце без очевидных причин. У него была вчера операция, которая сопровождалась большой кровопотерей, но с ней врачи справились, однако спустя несколько часов его сердце остановилось", - сказал Каабак журналистам.
Михаил Каабак
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О кончине одного из братьев-близнецов из Южно-Сахалинска, которым врач-трансплантолог Михаил Каабак должен был провести пересадку почки, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения России. Ребенок умер из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием, уточнили в пресс-службе. Второй мальчик, его брат, проходит плановую подготовку к такой же операции в столице, сообщили в Минздраве.
Первую операцию братьям проводил Каабак, единственный в России врач-трансплантолог, который пересаживает почки грудным детям весом менее 10 килограммов. После резонансной истории с его увольнением вопросом занималась глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Врача восстановили в должности руководителя группы трансплантации в отделении урологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Родители мальчиков хотели провести трансплантацию только у Каабака.
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Михаил КаабакЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваРоссияОбщество
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