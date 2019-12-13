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Каабак пообещал провести до конца года как можно больше трансплантаций
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РИА Новости

Каабак пообещал провести до конца года как можно больше трансплантаций

19:26 13.12.2019
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© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковХирург-трансплантолог Михаил Каабак
Хирург-трансплантолог Михаил Каабак
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Руководитель отделения трансплантации органов детям Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак заявил, что получил от Минздрава поддержку в проведении максимально возможного числа операций по пересадке почек.
Ранее сообщалось, что Каабак в пятницу проведет свою первую после возвращения на работу в центр операцию по трансплантации. Позднее он заявил, что операция по пересадке почки ребенку в НЦЗД прошла успешно.
"Мы в этом году будем делать, сколько сможем. Это будут трансплантации от посмертных доноров, не родственных. Есть железная договоренность с Минздравом, что мы сделаем сколько сможем до конца года",- сказал Каабак журналистам.
Он уточнил, что в следующем году планирует сделать 40 или 50 трансплантаций.
Михаил Каабак
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Ранее СМИ сообщили, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Эта новость вызвала большой резонанс. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова встретилась с Каабаком, результатом встречи стало решение о возвращении врача в центр. В настоящее время врач восстановлен в должности руководителя группы трансплантации в отделении урологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ здоровья детей).
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Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детейМихаил КаабакЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваМоскваРоссияОбщество
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