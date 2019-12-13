Трамп ожидает "справедливого отношения" в сенате США по импичменту

Ранее в пятницу судебный комитет палаты представителей США утвердил две статьи импичмента Трампу - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. В поддержку статей проголосовали 23 конгрессмена (демократы), против - 17 (республиканцы). Следующее голосование должно состояться полным составом палаты представителей США. Оно запланировано на следующую неделю.

Белый дом назвал прошедшее голосование в комитете "отчаянной шарадой" и "позором". "Президент ожидает справедливого обращения в сенате и надлежащей правовой процедуры, в чем палата представителей ему по-прежнему отказывает бесчестным образом", - говорится в распространенном заявлении Гришэм.

В случае, если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. Для осуждения Трампа и отстранения его от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако в настоящее время республиканское большинство не намерено голосовать против президента. Трамп отказался сотрудничать с расследованием в палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в сенате.