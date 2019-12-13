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Трамп ожидает "справедливого отношения" в сенате США по импичменту
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РИА Новости

Трамп ожидает "справедливого отношения" в сенате США по импичменту

19:18 13.12.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает "справедливого отношения" в сенате США по импичменту, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Ранее в пятницу судебный комитет палаты представителей США утвердил две статьи импичмента Трампу - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. В поддержку статей проголосовали 23 конгрессмена (демократы), против - 17 (республиканцы). Следующее голосование должно состояться полным составом палаты представителей США. Оно запланировано на следующую неделю.
Белый дом назвал прошедшее голосование в комитете "отчаянной шарадой" и "позором". "Президент ожидает справедливого обращения в сенате и надлежащей правовой процедуры, в чем палата представителей ему по-прежнему отказывает бесчестным образом", - говорится в распространенном заявлении Гришэм.
В случае, если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. Для осуждения Трампа и отстранения его от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако в настоящее время республиканское большинство не намерено голосовать против президента. Трамп отказался сотрудничать с расследованием в палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в сенате.
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