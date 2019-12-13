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В МИД ДНР осудили призыв Киева изменить Минские соглашения
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РИА Новости

В МИД ДНР осудили призыв Киева изменить Минские соглашения

19:08 13.12.2019 (обновлено: 19:22 13.12.2019)
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Заявления представителей Киева о необходимости изменить минские соглашения демонстрируют несерьезное отношение к договоренностям, к Совбезу ООН и "нормандской четверке" (Россия, Украина, Франция, Германия), заявила в пятницу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что некоторые пункты в Минских соглашениях можно изменить, в частности тот, что касается контроля над границей. Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского" саммита подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
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"Последние заявления представителей Украины, в том числе и президента этой страны, как нельзя более красноречиво демонстрируют, насколько несерьезно украинское руководство относится и к минским соглашениям и к странам-гарантам, и к Совету Безопасности ООН, который своей резолюцией одобрил комплекс мер", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Никонорова напомнила, что несколько дней назад Зеленский на саммите "нормандской четверки" подтвердил обязательства Киева по минским соглашениям.
"При этом господин Зеленский не гнушается в рамках одного медийного выступления говорить и о том, что минские договоренности в существующем виде не выполнимы и их нужно изменить, и одновременно о том, что Украина эти соглашения выполняет. Такая риторика наводит на мысль или о биполярном расстройстве, или о безграничном лицемерии украинского руководства, которое пытается предать ревизии свои обязательства по комплексу мер и при этом создать иллюзию якобы надежных партнеров по переговорам", - отметила Никонорова.
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По ее словам, президент Украины пытается убедить в приверженности минским соглашениям "откровенно сомнительным образом – он самовольно меняет смысл пунктов комплекса мер с надеждой, что никто не заметит".
"Яркий пример – его заявления о предусмотренной минскими договоренностями конституционной реформе, которую он предлагает заменить децентрализацией на уровне всей страны. При этом Зеленский признает, что в документах минского пакета это не предусмотрено, но ему "кажется, что, в принципе, и эта формулировка подходит". Однако эта формулировка совершенно несостоятельна, поскольку "децентрализация", предусмотренная пунктом 11 комплекса мер, должна быть проведена "с учётом особенностей" Донбасса, "согласованных с представителями" Донбасса", - добавила Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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