В МИД ДНР осудили призыв Киева изменить Минские соглашения

ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Заявления представителей Киева о необходимости изменить минские соглашения демонстрируют несерьезное отношение к договоренностям, к Совбезу ООН и "нормандской четверке" (Россия, Украина, Франция, Германия), заявила в пятницу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Заявления представителей Киева о необходимости изменить минские соглашения демонстрируют несерьезное отношение к договоренностям, к Совбезу ООН и "нормандской четверке" (Россия, Украина, Франция, Германия), заявила в пятницу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что некоторые пункты в Минских соглашениях можно изменить, в частности тот, что касается контроля над границей. Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского" саммита подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.

"Последние заявления представителей Украины, в том числе и президента этой страны, как нельзя более красноречиво демонстрируют, насколько несерьезно украинское руководство относится и к минским соглашениям и к странам-гарантам, и к Совету Безопасности ООН, который своей резолюцией одобрил комплекс мер", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР

Никонорова напомнила, что несколько дней назад Зеленский на саммите "нормандской четверки" подтвердил обязательства Киева по минским соглашениям.

"При этом господин Зеленский не гнушается в рамках одного медийного выступления говорить и о том, что минские договоренности в существующем виде не выполнимы и их нужно изменить, и одновременно о том, что Украина эти соглашения выполняет. Такая риторика наводит на мысль или о биполярном расстройстве, или о безграничном лицемерии украинского руководства, которое пытается предать ревизии свои обязательства по комплексу мер и при этом создать иллюзию якобы надежных партнеров по переговорам", - отметила Никонорова.

По ее словам, президент Украины пытается убедить в приверженности минским соглашениям "откровенно сомнительным образом – он самовольно меняет смысл пунктов комплекса мер с надеждой, что никто не заметит".

"Яркий пример – его заявления о предусмотренной минскими договоренностями конституционной реформе, которую он предлагает заменить децентрализацией на уровне всей страны. При этом Зеленский признает, что в документах минского пакета это не предусмотрено, но ему "кажется, что, в принципе, и эта формулировка подходит". Однако эта формулировка совершенно несостоятельна, поскольку "децентрализация", предусмотренная пунктом 11 комплекса мер, должна быть проведена "с учётом особенностей" Донбасса, "согласованных с представителями" Донбасса", - добавила Никонорова.