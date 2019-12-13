Путин оставил автограф на одном из новых грузовиков "КамАЗа"

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин познакомился с новейшими разработками компании "Камаз", в том числе с прототипом нового грузовика "Камаз-2020".
Концепт кабины для этой модели был представлен на выставке еще в 2015 году. В пятницу в ходе осмотра автомобильного завода "Камаз" президенту показали грузовик целиком.
Автомобиль имеет третий уровень автономности, гибридную трансмиссию и улучшенную аэродинамику.
«Когда день начинается, я уже забываю, чем закончился предыдущий. Очень многое идет прямо с колес». Путин пообщался с работниками КАМАЗа pic.twitter.com/pQ9BTZAe64— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 13, 2019
Кроме того, кабина грузовика оснащена микроволновой печью, мультиваркой, умывальником и холодильником. В грузовике внедрённые беспилотные технологии, а его кузов оснащён солнечными батареями.
Путин решил лично осмотреть кабину и залез в нее. Внутри он увидел современный дисплей бортовой системы. Кроме того, автомобиль оснащен электронными зеркалами.
"Супер", - поделился президент впечатлениями от увиденного.
Президенту также показали грузовик нового семейства "Камаз 54901" с кабиной К5, который планируется запустить в серийное производство в 2020 году. Предсерийная сборка машины началась весной текущего года. На одном из таких автомобилей Путин расписался.
Главе государства также показали новый двигатель Р-6 для данных грузовиков. Еще Путин осмотрел модели новых самосвалов поколения КА-5 и КА-4, образец беспилотного самосвала, грузовой автомобиль на газу, салон беспилотного шаттла для городских перевозок.
Путина сопровождал глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин, замгендиректора по развитию "КАМАЗ" Ирек Гумеров. Кроме того, вместе с Путиным автомобили осмотрели глава Татарстана Рустам Минниханов и первый президент республики Минтимер Шаймиев.