Путин оставил автограф на одном из новых грузовиков "КамАЗа"

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин познакомился с новейшими разработками компании "Камаз" , в том числе с прототипом нового грузовика "Камаз-2020".

Концепт кабины для этой модели был представлен на выставке еще в 2015 году. В пятницу в ходе осмотра автомобильного завода "Камаз" президенту показали грузовик целиком.

Автомобиль имеет третий уровень автономности, гибридную трансмиссию и улучшенную аэродинамику.

«Когда день начинается, я уже забываю, чем закончился предыдущий. Очень многое идет прямо с колес». Путин пообщался с работниками КАМАЗа pic.twitter.com/pQ9BTZAe64 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 13, 2019

Кроме того, кабина грузовика оснащена микроволновой печью, мультиваркой, умывальником и холодильником. В грузовике внедрённые беспилотные технологии, а его кузов оснащён солнечными батареями.

Путин решил лично осмотреть кабину и залез в нее. Внутри он увидел современный дисплей бортовой системы. Кроме того, автомобиль оснащен электронными зеркалами.

"Супер", - поделился президент впечатлениями от увиденного.

Президенту также показали грузовик нового семейства "Камаз 54901" с кабиной К5, который планируется запустить в серийное производство в 2020 году. Предсерийная сборка машины началась весной текущего года. На одном из таких автомобилей Путин расписался.

Главе государства также показали новый двигатель Р-6 для данных грузовиков. Еще Путин осмотрел модели новых самосвалов поколения КА-5 и КА-4, образец беспилотного самосвала, грузовой автомобиль на газу, салон беспилотного шаттла для городских перевозок.