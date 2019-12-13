Каабак провел первую после возвращения операцию по пересадке почки

"Операция была повторная у ребенка, первая трансплантация была 8 лет назад в возрасте 1,5 года. Донором для ребенка стала тогда мама... Сегодня мы удалили старый трансплантат и пересадили почку от посмертного донора, который умер сегодня ночью в одной из московских больниц. Операция была сложной и сопровождалась большой кровопотерей, но тем не менее прошла успешно", - сказал Каабак журналистам.