Каабак провел первую после возвращения операцию по пересадке почки

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Операция по пересадке почки ребенку в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД) прошла успешно, сразу можно сказать, что почка прижилась, заявил трансплантолог центра Михаил Каабак.
Ранее сообщалось, что Каабак в пятницу проведет свою первую после возвращения на работу в центр операцию по трансплантации.
"Операция была повторная у ребенка, первая трансплантация была 8 лет назад в возрасте 1,5 года. Донором для ребенка стала тогда мама... Сегодня мы удалили старый трансплантат и пересадили почку от посмертного донора, который умер сегодня ночью в одной из московских больниц. Операция была сложной и сопровождалась большой кровопотерей, но тем не менее прошла успешно", - сказал Каабак журналистам.
Он уточнил, что реабилитация ребенка будет длиться около 2 недель. При этом уже можно сказать, что почка прижилась.
Ранее большой резонанс получила новость о том, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Каабака, единственного в России врача, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова встретилась с Каабаком, результатом встречи стало решение о возвращении врача в центр. В настоящее время врач восстановлен в должности руководителя группы трансплантации в отделении урологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ здоровья детей).
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