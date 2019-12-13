Путин готов обсудить создание техвуза в Набережных Челнах

В ходе встречи один из работников завода пожаловался президенту, что в городе отсутствует инженерный вуз, поэтому молодежь уезжает в большие города и не возвращается. "Хотел бы обратиться к вам с такой просьбой: построить или создать в нашем городе университет, инженерный вуз для обучения дальнейшего поколения",- сказал другой сотрудник предприятия.