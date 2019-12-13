Путин готов обсудить создание техвуза в Набережных Челнах

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов обсудить с властями Татарстана создание технического вуза в Набережных Челнах, об этом он заявил в ходе общения с рабочими завода "Камаз".
В ходе встречи один из работников завода пожаловался президенту, что в городе отсутствует инженерный вуз, поэтому молодежь уезжает в большие города и не возвращается. "Хотел бы обратиться к вам с такой просьбой: построить или создать в нашем городе университет, инженерный вуз для обучения дальнейшего поколения",- сказал другой сотрудник предприятия.
Глава государства удивился и назвал вопрос странным, так как в городе уже есть два филиала крупных вузов соответствующей направленности.
"В принципе, если вы считаете, что чего-то недостаточно, я готов поговорить с руководством республики, соответствующими вашими ведомствами, еще раз проанализировать", - заявил президент.