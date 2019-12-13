Центробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку

Теперь ключевая ставка составляет 6,25 процента годовых. Это снижение стало пятым подряд. Таким образом, ключевая ставка обновила минимум с марта 2014 года.

Центробанк уже снижал ставку на 0,25 процентного пункта в июне, июле и сентябре, а в октябре – на 0,5 процентного пункта.

Снижение ключевой ставки совпало с ожиданиями рынка. Большинство опрошенных РИА Новости экспертов отмечали, что низкая инфляция, заметное укрепление рубля и сдержанная бюджетная политика способствуют снижению ставки.

"Постепенный процесс"

Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина , регулятор видит потенциал для дальнейшего снижения ставок по кредитам.

По ее словам, Банк России будет оценивать различные факторы при принятии дальнейших решений.

"Это будет продолжительный постепенный процесс. От того, как этот процесс развивается, насколько он будет соответствовать нашим прогнозам, будут зависеть наши дальнейшие действия по денежно-кредитной политике", - добавил она.

При этом она отметила, что теперь доступность кредитных средств больше не является проблемой для бизнеса в России благодаря снизившимся ставкам.

"Поддержит рост экономики"

Решение Центробанка по снижению ключевой ставки поддержит инвестиции и рост экономики страны, считает лава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

По его словам, такое решение говорит о контроле над инфляцией и поможет снизить стоимость займов для бизнеса.

"Для РФПИ это также улучшает условия по привлечению иностранных и российских партнеров, в том числе в национальные проекты, и расширяет круг инвестиционных возможностей", - отметил он.

"Потенциал есть"

Центробанк мог бы понизить ключевую ставку еще сильнее, отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков , комментируя последнее решение регулятора.

Он подчеркнул, что инфляция, по прогнозам Минэкономразвития, в первом квартале следующего года опустится ниже трех процентов, поэтому "потенциал для снижения ключевой ставки сегодня был больше".

По мнению депутата, Центробанк продолжит последовательное смягчение денежно-кредитной политики, но будет делать это более медленными темпами.

Парламентарий также заявил, что последовательное снижение ставки в среднесрочной перспективе для рынка играет куда более важную роль, чем абсолютные показатели. В частности, подчеркнул он, стабильная денежно-кредитная политика позволяет банкам прогнозировать динамику процентных ставок на больший временной отрезок и оценивать риски.