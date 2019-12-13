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2019-12-13T18:43+0300
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Тюменские полицейские исполнили мечту четырехлетнего мальчика
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РИА Новости
Тюменские полицейские исполнили мечту четырехлетнего мальчика
2019-12-13T18:43+0300
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Тюменские полицейские исполнили мечту четырехлетнего мальчика

18:43 13.12.2019
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Тюменские полицейские примерили на себя роль Деда Мороза и исполнили мечту четырехлетнего Демида Гончарова, сообщает сайт МВД.
Некоторое время назад Демид, который с детства передвигается на коляске, и его мама написали письмо на сайт благотворительного проекта "Елка желаний". В нем рассказывалось о заветной мечте мальчика стать полицейским и прокатиться на настоящем патрульном автомобиле. Письмо попало к сотрудникам правопорядка благодаря активистам добровольческого движения и журналистам.
В пятницу, 13 декабря, это желание исполнилось. Поездка в гости к полицейским стала для Демида настоящим сюрпризом. Он увидел, как происходит инструктаж и развод нарядов полиции по проверке готовности к несению службы по охране общественного порядка. После чего полицейские предложили мальчику сесть в патрульный автомобиль, посмотреть, как внутри все устроено, включить проблесковые маячки и призвать через громкоговорящее устройство окружающих к порядку. Затем Демид познакомился с полицейским-кинологом Еленой Федосеевой, которая вместе с четвероногим напарником по кличке Чип продемонстрировали гостю несколько команд.
В завершение встречи Демиду вручили полицейскую атрибутику, книги и сладкий подарок, а присутствующие журналисты подарили мальчику форму полицейского.
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