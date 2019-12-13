Соловьев назвал слова Зеленского о журналистах из России "трепом"

Ранее на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, пригласил российских журналистов приехать на Украину.

"Вот и цена словам Зеленского. Пустой треп. Журналиста на Украину не пустили. Даже не спросили, в "Бриони" он или нет", — написал Соловьев в Telegram.

Так он прокомментировал сообщение НТВ о том, что журналисту телеканала не позволили въехать на территорию Украины, поскольку он якобы не смог подтвердить причину своего приезда.