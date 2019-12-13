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Соловьев назвал слова Зеленского о журналистах из России "трепом"
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РИА Новости

Соловьев назвал слова Зеленского о журналистах из России "трепом"

18:40 13.12.2019 (обновлено: 20:21 13.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев назвал "пустым трепом" заявление президента Украины Владимира Зеленского, адресованное российским журналистам.
Ранее на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, пригласил российских журналистов приехать на Украину.
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"Вот и цена словам Зеленского. Пустой треп. Журналиста на Украину не пустили. Даже не спросили, в "Бриони" он или нет", — написал Соловьев в Telegram.
Так он прокомментировал сообщение НТВ о том, что журналисту телеканала не позволили въехать на территорию Украины, поскольку он якобы не смог подтвердить причину своего приезда.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах украинской государственной власти 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
МИД России ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.
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Ситуация на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)МИД РФНТВ (телеканал)Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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