Китай не будет вводить новые пошлины в отношении США

"Китайская сторона надеется на то, что США на самом деле будут выполнять свои обязательства. Вместе с тем китайская сторона также решила не вводить повышенные пошлины на ввоз американских товаров, которые изначально должны были вступить в силу 15 декабря", - заявил на брифинге Ляо Минь.