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Китай не будет вводить новые пошлины в отношении США
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РИА Новости

Китай не будет вводить новые пошлины в отношении США

18:38 13.12.2019 (обновлено: 19:23 13.12.2019)
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 13 дек - РИА Новости. Китай в рамках первой части торговой сделки с США принял решение отменить повышенные пошлины на американские товары, которые должны были вступить в силу 15 декабря, заявил заместитель министра финансов Ляо Минь.
Ранее китайская сторона подтвердила, что Китай и США согласовали текст первой части торгового соглашения.

"Китайская сторона надеется на то, что США на самом деле будут выполнять свои обязательства. Вместе с тем китайская сторона также решила не вводить повышенные пошлины на ввоз американских товаров, которые изначально должны были вступить в силу 15 декабря", - заявил на брифинге Ляо Минь.

Он подчеркнул, что это консенсус по вопросам пошлин, достигнутый между двумя сторонами в рамках первой части торгового соглашения.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары 15 декабря.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 18:32
США не будут вводить новые пошлины на китайские товары
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