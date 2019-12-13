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США не будут вводить новые пошлины на китайские товары
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РИА Новости

США не будут вводить новые пошлины на китайские товары

18:32 13.12.2019 (обновлено: 19:09 13.12.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США незамедлительно начнут переговоры с Китаем по "второй фазе" соглашения по торговле, и подтвердил, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины на китайские товары 15 декабря.
"Мы договорились об очень крупной первой фазе сделки с Китаем. Они согласились на многие структурные изменения и массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергии и промышленных товаров, а также на многое другое... Штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут введены из-за того, что мы заключили сделку. Мы начнем переговоры по второй фазе немедленно, а не будем ждать до выборов 2020 года. Это удивительная сделка для всех. Спасибо!" - написал Трамп в Twitter.
Ранее китайская сторона подтвердила, что США и Китай согласовали текст первой части торгового соглашения.
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