Франция поприветствовала продление закона об особом статусе Донбасса

ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. МИД Франции приветствует продление парламентом Украины закона об особом статусе Донбасса, отмечая, что это доказывает решимость Киева выполнять обязательства, взятые на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже. Об этом говорится в коммюнике французского ведомства.
Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года,
"Франция приветствует продление украинским парламентом закона о специальных положениях местного самоуправлении в некоторых районах Донбасса (закон об особом статусе - ред.) до 31 декабря 2020 года. Этим первым позитивным решением Украина отмечает свою решимость выполнить обязательства, взятые на саммите глав государств и правительств в нормандском формате, который состоялся в Париже 9 декабря", - говорится в заявлении министерства.
Франция также призывает стороны выполнить все обязательства, взятые по этому случаю, с целью добиться прогресса в направлении урегулирования конфликта путем переговоров.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял.