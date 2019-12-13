Франция поприветствовала продление закона об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года,

"Франция приветствует продление украинским парламентом закона о специальных положениях местного самоуправлении в некоторых районах Донбасса (закон об особом статусе - ред.) до 31 декабря 2020 года. Этим первым позитивным решением Украина отмечает свою решимость выполнить обязательства, взятые на саммите глав государств и правительств в нормандском формате, который состоялся в Париже 9 декабря", - говорится в заявлении министерства.