Китай и США согласовали текст первой части торгового соглашения

По данным Wall Street Journal, Лайтхайзер и Цуй Тянькай в пятницу подпишут если не сам проект соглашения, то, по крайней мере, его основные положения. Согласно сообщениям СМИ, соглашение предусматривает отмену нового раунда пошлин на китайский импорт, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Также предполагается до двух раз снизить уже введенные пошлины в 360 миллиардов долларов. В обмен Пекин должен выполнить ряд требований, среди которых увеличение закупки Китаем американских сельскохозяйственных и других товаров.