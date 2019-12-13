Китай и США согласовали текст первой части торгового соглашения

"США и Китай на основании равенства и взаимного уважения согласовали первую часть торгового соглашения, она состоит из девяти пунктов, включая защиту интеллектуальной собственности, передачу технологий, сельское хозяйство и продовольствие", - заявил Ван Шоувэнь.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник сообщила, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут уже в пятницу подписать проект торгового соглашения между двумя странами.
По данным Wall Street Journal, Лайтхайзер и Цуй Тянькай в пятницу подпишут если не сам проект соглашения, то, по крайней мере, его основные положения. Согласно сообщениям СМИ, соглашение предусматривает отмену нового раунда пошлин на китайский импорт, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Также предполагается до двух раз снизить уже введенные пошлины в 360 миллиардов долларов. В обмен Пекин должен выполнить ряд требований, среди которых увеличение закупки Китаем американских сельскохозяйственных и других товаров.
29 июня, 01:39Торговая война США и Китая (2018-2019)