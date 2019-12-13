Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Судебный комитет палаты представителей Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу , следует из результатов голосования.

Трампа обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. В поддержку статей проголосовали 23 конгрессмена (демократы), против - 17 (республиканцы).

По итогам голосования члены судебного комитета от Республиканской партии выступили с резкой критикой принятого решения. По словам конгрессмена Майка Джонсона, это приведет "к дальнейшему разделению страны" на два лагеря. Его коллега Мэтт Гейтз, в свою очередь, уверен, что все доказательства демократов по импичменту являются "спекуляциями" и отражением "разногласий" по тому, как проводить политику в отношении Украины. Республиканец полагает, что американский народ не поддерживает импичмент Трампу.

Следующее голосование должно состояться полным составом палаты представителей США. Оно запланировано на следующую неделю.