Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T18:45+0300
https://ria.ru/20191213/1562376207.html
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
https://cdn25.img.ria.ru/images/156206/11/1562061106_0:30:3072:1758_1036x0_80_0_0_083210d6d52937f0b529f571fee00f60.jpg
РИА Новости

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

18:23 13.12.2019 (обновлено: 18:45 13.12.2019)
3093
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Трампа обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. В поддержку статей проголосовали 23 конгрессмена (демократы), против - 17 (республиканцы).
По итогам голосования члены судебного комитета от Республиканской партии выступили с резкой критикой принятого решения. По словам конгрессмена Майка Джонсона, это приведет "к дальнейшему разделению страны" на два лагеря. Его коллега Мэтт Гейтз, в свою очередь, уверен, что все доказательства демократов по импичменту являются "спекуляциями" и отражением "разногласий" по тому, как проводить политику в отношении Украины. Республиканец полагает, что американский народ не поддерживает импичмент Трампу.
Следующее голосование должно состояться полным составом палаты представителей США. Оно запланировано на следующую неделю.
Президент США Донадьд Трамп
11 декабря, 16:29
Трамп назвал "глупым" затеянный против него импичмент
В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. Для осуждения Трампа и отстранения его от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако в настоящее время республиканское большинство не намерено голосовать против президента. Трамп отказался сотрудничать с расследованием в палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в сенате.
851000
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампПалата представителей СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Афганистан
В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
Британский премьер-министр Борис Джонсон произносит речь во время подсчета голосов на всеобщих выборах в Великобритании
Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу
Китай и США согласовали текст первой части торгового соглашения
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
WSJ: импичмент Трампу может нарушить планы кандидатов в президенты
Министерство финансов США в Вашингтоне
Американский Минфин снял санкции с трех российских компаний
Досрочные парламентские выборы в Великобритании
Тори пока набирают абсолютное большинство в британском парламенте
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
В России отреагировали на заявление "Нафтогаза" о транзите газа
Алмазбек Атамбаев
Парламент Киргизии возложил ответственность за беспорядки на Атамбаева
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
В МИД сообщили о "разговоре на повышенных тонах" на саммите в Париже
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" заявил о предварительных договоренностях России и Украины
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Exit poll: в Британии консерваторы получают абсолютное большинство
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Источник сообщил подробности нового контракта России и Турции по С-400
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане сошел оползень на золотом руднике
Британская пластиковая пятифунтовая банкнота с портретом Уинстона Черчилля
Британский фунт вырос к доллару более чем на 2% на данных exit poll
Президент Украины Владимир Зеленский
В украинский парламент внесли проект изменений в конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали Киев за заявления о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
00:49В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе
00:34Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
Лента новостейМолния