Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Трампа обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. В поддержку статей проголосовали 23 конгрессмена (демократы), против - 17 (республиканцы).
По итогам голосования члены судебного комитета от Республиканской партии выступили с резкой критикой принятого решения. По словам конгрессмена Майка Джонсона, это приведет "к дальнейшему разделению страны" на два лагеря. Его коллега Мэтт Гейтз, в свою очередь, уверен, что все доказательства демократов по импичменту являются "спекуляциями" и отражением "разногласий" по тому, как проводить политику в отношении Украины. Республиканец полагает, что американский народ не поддерживает импичмент Трампу.
Следующее голосование должно состояться полным составом палаты представителей США. Оно запланировано на следующую неделю.
11 декабря, 16:29Трамп назвал "глупым" затеянный против него импичмент
В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. Для осуждения Трампа и отстранения его от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако в настоящее время республиканское большинство не намерено голосовать против президента. Трамп отказался сотрудничать с расследованием в палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в сенате.