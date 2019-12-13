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СК проверит данные об инциденте с воспитателем под Калининградом
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РИА Новости

СК проверит данные об инциденте с воспитателем под Калининградом

18:12 13.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 13 дек - РИА Новости. Следственный комитет проверяет сообщения СМИ о том, что в одном из детских садов Гурьевска Калининградской области воспитатель в наказание оставил четырехлетнего малыша одного в запертом кабинете и забыл про него, пока за ним не пришел родственник, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
"Сегодня, 13 декабря, в СМИ появилась информация о возможном жестоком обращении с детьми воспитателем одного из детских садов города Гурьевска. В частности, в публикации приведены сведения, что четырехлетнего ребенка воспитатель закрыл одного в классе на 30 минут. Для проверки указанных сведений следственными органами организовано проведение доследственной проверки", - сказала Гацко.
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Калининградское интернет-издание "Клопс" сообщило в пятницу со слов мамы малыша о том, что на занятии воспитатель в наказание поставила ее сына в угол, а после занятия выключила свет и заперла кабинет. Только когда дедушка пришел забирать мальчика, воспитатель вспомнила, где его оставила.
"У нас состоялась встреча с мамой ребенка. Действительно, в детском саду есть дефицит кадров, и воспитатель работает в 1,5 смены. Мы инициируем проверку по фактам, изложенным законным представителем ребенка, и совместно с муниципальным органом управления образования примем решение. Отрадно, что родители неравнодушны и активно заявляют об имеющихся проблемах", - сказала журналистам министр образования области Светлана Трусенева.
По словам представителя следственного управления СК России по региону, в ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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