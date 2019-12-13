СК проверит данные об инциденте с воспитателем под Калининградом

"Сегодня, 13 декабря, в СМИ появилась информация о возможном жестоком обращении с детьми воспитателем одного из детских садов города Гурьевска. В частности, в публикации приведены сведения, что четырехлетнего ребенка воспитатель закрыл одного в классе на 30 минут. Для проверки указанных сведений следственными органами организовано проведение доследственной проверки", - сказала Гацко.

Калининградское интернет-издание "Клопс" сообщило в пятницу со слов мамы малыша о том, что на занятии воспитатель в наказание поставила ее сына в угол, а после занятия выключила свет и заперла кабинет. Только когда дедушка пришел забирать мальчика, воспитатель вспомнила, где его оставила.