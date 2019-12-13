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Путин поручил обеспечить переход на электронные документы в медицине
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РИА Новости

Путин поручил обеспечить переход на электронные документы в медицине

18:06 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход медорганизаций на электронный документооборот.
"Обеспечить поэтапный переход на ведение медицинской документации в форме электронных документов, предусматривающий отказ от ведения указанной документации на бумажном носителе", - говорится в поручениях президента.
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При этом называется условие - медорганизации должны быть готовы к переходу, а информационная система в здравоохранении должна быть защищена. Срок обозначен 15 апреля 2020 года.
"Рассмотреть вопрос о расширении функций центров здоровья в целях снижения нагрузки на медицинских работников, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи", - также говорится в поручениях.
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Кроме того, президент поручил представить предложения о передаче специалистам, имеющим среднее медицинское образование, отдельных функций врача, а также о привлечении граждан, имеющих соответствующее образование и навыки, к исполнению отдельных обязанностей медицинских работников, в том числе по ведению медицинской документации и государственных информационных систем в сфере здравоохранения.
У обоих поручений обозначен срок 15 апреля 2020 года.
Также президент поручил разработать и направить в субъекты РФ рекомендации по оснащению медицинских колледжей современным оборудованием, в том числе симуляционным. Срок - 15 марта.
Ответственной назначена глава Минздрава Вероника Скворцова.
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