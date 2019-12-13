Путин поручил обеспечить переход на электронные документы в медицине

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход медорганизаций на электронный документооборот.

"Обеспечить поэтапный переход на ведение медицинской документации в форме электронных документов, предусматривающий отказ от ведения указанной документации на бумажном носителе", - говорится в поручениях президента

При этом называется условие - медорганизации должны быть готовы к переходу, а информационная система в здравоохранении должна быть защищена. Срок обозначен 15 апреля 2020 года.

"Рассмотреть вопрос о расширении функций центров здоровья в целях снижения нагрузки на медицинских работников, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи", - также говорится в поручениях.

Кроме того, президент поручил представить предложения о передаче специалистам, имеющим среднее медицинское образование, отдельных функций врача, а также о привлечении граждан, имеющих соответствующее образование и навыки, к исполнению отдельных обязанностей медицинских работников, в том числе по ведению медицинской документации и государственных информационных систем в сфере здравоохранения.

У обоих поручений обозначен срок 15 апреля 2020 года.