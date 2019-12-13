Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. Архивное фото

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бухгалтера Екатерину Заяц по делу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить",- огласила решение судья Наталия Дударь.

Таким образом, обвиняемая пробудет в СИЗО как минимум до 9 февраля. При этом прокуратура выступала против заключения под стражу.

Заяц была задержана 11 декабря, 12-го ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в составе преступного сообщества.

По словам следователя по особо важным делам Сергея Степанова, Заяц "неофициально осуществляла деятельность в так называемом московским офисе, направленную на обогащение Абызова, совместно с [неким] Тяном, который скрылся".

Согласно оглашенным в суде материалам, Заяц многократно выезжала за границу, а в 2010-2011 годы надолго ездила на Кипр, где располагались подконтрольные Абызову офшорные фирмы.

Адвокат утверждал, что Заяц добровольно выдала следствию после обыска всю интересующую его информацию.

"Следователем все было красиво сказано, но недостаточно для избрания моей подзащитной меры пресечения в виде ареста. Он предъявил обвинение в ночное время и лишил права дать показания, прошу отказать в удовлетворении ходатайства", - аргументировал адвокат.

По его словам, с 2016 года Заяц не участвовала в переводе денег или заключения сделок, лично ни с кем из участников инкриминируемых деяний не контактировала и указаний от них не получала.

По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Абызов себя виновным не считает.