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В РФ появятся стандарты для специалистов со средним медобразованием
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РИА Новости

В РФ появятся стандарты для специалистов со средним медобразованием

17:54 13.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минтруду и Минздраву до конца марта 2020 года завершить разработку профстандартов по специальностям, требующим среднего медобразования, говорится в опубликованном перечне поручений.
Поручения даны по итогам заседания президиума Госсовета, который прошел 31 октября.
"Министерству труда и социальной защиты РФ совместно с министерством здравоохранения РФ завершить разработку профессиональных стандартов по специальностям, требующим среднего медицинского образования", - говорится в перечне поручений. Обозначенный срок - 31 марта 2020 года, ответственные - министры Максим Топилин и Вероника Скворцова.
Кроме того, министерству просвещения РФ и министерству здравоохранения РФ поручено обеспечить актуализацию федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по медицинским специальностям и обновление образовательных программ подготовки специалистов со средним медицинским образованием, в том числе по специальности "Сестринское дело". Обозначенный срок - 1 декабря 2020 года, ответственными назначены министры Ольга Васильева и Вероника Скворцова.
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