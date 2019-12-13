В РФ появятся стандарты для специалистов со средним медобразованием

"Министерству труда и социальной защиты РФ совместно с министерством здравоохранения РФ завершить разработку профессиональных стандартов по специальностям, требующим среднего медицинского образования", - говорится в перечне поручений. Обозначенный срок - 31 марта 2020 года, ответственные - министры Максим Топилин и Вероника Скворцова.

Кроме того, министерству просвещения РФ и министерству здравоохранения РФ поручено обеспечить актуализацию федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по медицинским специальностям и обновление образовательных программ подготовки специалистов со средним медицинским образованием, в том числе по специальности "Сестринское дело". Обозначенный срок - 1 декабря 2020 года, ответственными назначены министры Ольга Васильева и Вероника Скворцова.