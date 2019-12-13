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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-13T18:00+0300
https://ria.ru/20191213/1562374277.html
Москве не была выгодна смерть основателя "Белых касок", заявили в МИД
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РИА Новости

Москве не была выгодна смерть основателя "Белых касок", заявили в МИД

17:53 13.12.2019 (обновлено: 18:00 13.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Гибель основателя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье была выгодна не России и Сирии, а его кураторам, заявил МИД РФ.
"В ноябре появился целый ряд статей в ведущих англосаксонских СМИ на тему гибели одного из создателей псевдогуманитарной организации "Белые каски" Дж. Ле Мезюрье. Лейтмотив публикаций – "его устранение выгодно прежде всего России"… Россия, наравне с правительством Сирии, как никто другой была заинтересована в том, чтобы Дж. Ле Мезюрье как можно дольше оставался в добром здравии и был в состоянии раскрыть правду о деятельности "Белых касок", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
"Он мог представить на суд мировой общественности неопровержимые доказательства провокационных действий "Белых касок", - отмечает МИД.
По предположению ведомства, "кураторов белокасочников такой сценарий, по-видимому, не устраивал". "Мезюрье, выработавший свой потенциал и отлично знавший всю "подноготную" "Белых касок", был ликвидирован", - считают в министерстве.
Старший группы бывших Белых касок Хасан Фарук Мохаммад демонстрирует инвентарь, который использовался членами «Белых касок» в старой части города Дераа на юге Сирии
26 ноября, 10:16Сказано в эфире
"Упреждающий удар". В РФ раскрыли будущую провокацию "Белых касок"В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" готовят провокацию в сирийском Идлибе. Эту информацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Юрий Зинин.
Ранее сообщалось, что турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти одного из создателей организации "Белые каски" и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье. Согласно предварительным данным, на которых основывается следствие, смерть британского подданного наступила в результате падения с высоты.
По информации турецких СМИ, Ле Мезюрье был найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал. "Белые каски" подтвердили смерть Ле Мезюрье, основателя и директора гуманитарной организации Mayday Rescue.
В середине ноября глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что причиной смерти Ле Мезюрье, по предварительным данным, было самоубийство.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
Джеймс Ле Мезюрье
15 ноября, 16:39
В Турции назвали предварительную причину смерти основателя "Белых касок"
1330001
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Война в СирииДжеймс Ле МезюрьеСулейман СойлуМВД ТурцииСирияБелые каскиМИД РФРоссияВ мире
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