Москве не была выгодна смерть основателя "Белых касок", заявили в МИД

Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве

"В ноябре появился целый ряд статей в ведущих англосаксонских СМИ на тему гибели одного из создателей псевдогуманитарной организации "Белые каски" Дж. Ле Мезюрье. Лейтмотив публикаций – "его устранение выгодно прежде всего России"… Россия, наравне с правительством Сирии, как никто другой была заинтересована в том, чтобы Дж. Ле Мезюрье как можно дольше оставался в добром здравии и был в состоянии раскрыть правду о деятельности "Белых касок", - говорится в сообщении ведомства в Facebook

"Он мог представить на суд мировой общественности неопровержимые доказательства провокационных действий "Белых касок", - отмечает МИД.

По предположению ведомства, "кураторов белокасочников такой сценарий, по-видимому, не устраивал". "Мезюрье, выработавший свой потенциал и отлично знавший всю "подноготную" "Белых касок", был ликвидирован", - считают в министерстве.

Ранее сообщалось, что турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти одного из создателей организации "Белые каски" и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье. Согласно предварительным данным, на которых основывается следствие, смерть британского подданного наступила в результате падения с высоты.

По информации турецких СМИ, Ле Мезюрье был найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал. "Белые каски" подтвердили смерть Ле Мезюрье, основателя и директора гуманитарной организации Mayday Rescue.

В середине ноября глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что причиной смерти Ле Мезюрье, по предварительным данным, было самоубийство.