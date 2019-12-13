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Глава Кабардино-Балкарии объявил 31 декабря выходным днем
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РИА Новости

Глава Кабардино-Балкарии объявил 31 декабря выходным днем

17:42 13.12.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков
Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 13 дек - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пописал указ о переносе выходного с 28 декабря на 31-е, соответствующий документ опубликован на сайте руководителя региона.
"Перенести выходной день с субботы, 28 декабря 2019 года, на вторник, 31 декабря 2019 года, для лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, государственных гражданских служащих, иных работников государственных органов, работников организаций, находящихся в ведении государственных органов Кабардино-Балкарии", - говорится в тексте указа.
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Коков также рекомендовал органам местного самоуправления перенести выходной на 31 декабря для лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления, работников организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
Отмечается, что указ подписан "в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней".
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В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным.
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Новый год—2020Казбек КоковКабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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