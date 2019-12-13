Россия планирует вернуть 84 ребенка из зоны конфликта в Сирии

"Известна цифра, сколько мы планируем вернуть — это 84 ребенка на данный момент. Это дети, в отношении которых сейчас оформляются документы граждан РФ, выявляется их идентификация с родственниками. Работа в "Аль-Холь" (лагерь беженцев на севере Сирии – ред.), к сожалению, менее предсказуема, чем работа, которую мы закончили недавно в Ираке. Мы понимали, как организован процесс, здесь было много внештатных ситуаций", - сказала Кузнецова.