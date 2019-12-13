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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-13T17:42+0300
https://ria.ru/20191213/1562373351.html
Россия планирует вернуть 84 ребенка из зоны конфликта в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155524/31/1555243142_0:108:2963:1775_1036x0_80_0_0_d79392186814640c7d64a5b9206b6761.jpg
РИА Новости

Россия планирует вернуть 84 ребенка из зоны конфликта в Сирии

17:42 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 13 дек - РИА Новости. Россия планирует вернуть на родину 84 ребенка из зоны конфликта в Сирии, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
"Известна цифра, сколько мы планируем вернуть — это 84 ребенка на данный момент. Это дети, в отношении которых сейчас оформляются документы граждан РФ, выявляется их идентификация с родственниками. Работа в "Аль-Холь" (лагерь беженцев на севере Сирии – ред.), к сожалению, менее предсказуема, чем работа, которую мы закончили недавно в Ираке. Мы понимали, как организован процесс, здесь было много внештатных ситуаций", - сказала Кузнецова.
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Ранее Кузнецова заявляла о 146 детях, которые значатся в списках аппарата детского омбудсмена и могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии. Она отметила, что после пробы ДНК эти дети могут быть признаны российскими гражданами, тесты ДНК 49 из них уже подтвердили родственные связи с россиянами.
По словам омбудсмена, детей планируют возвращать небольшими группами, чтобы "не было отсрочки". Как рассказала Кузнецова, суды в России по признанию факта рождения уже начались, идет процесс оформления документов на тех детей, у которых взяли ДНК.
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