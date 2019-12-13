Власти Ленобласти поддержат идеи жителей по благоустройству региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области будут финансово и организационно поддерживать инициативы по благоустройству, озеленению и модернизации дорожного хозяйства, поступающие от сельских старост, сообщил глава региона . Власти Ленинградской области будут финансово и организационно поддерживать инициативы по благоустройству, озеленению и модернизации дорожного хозяйства, поступающие от сельских старост, сообщил глава региона Александр Дрозденко на первом Форуме инициативных граждан.

По его словам, поддержка инициатив местных жителей региональными властями осуществляется давно и останавливаться на достигнутом в областной администрации не собираются. Так, в 2019 году субсидии на сумму 246,4 миллиона рублей на реализацию местных инициатив (250 проектов) получили 190 муниципальных образований. На 2020 год 184 муниципальных образования получат 249,9 миллиона рублей субсидий. К реализации запланировано 245 проектов, основанных на местных инициативах. Софинансирование из местных бюджетов составит 64,5 миллиона рублей, вклад граждан и бизнеса – 5,8 миллиона рублей.

"Мы уже несколько лет активно поддерживаем инициативных граждан в реализации их проектов. Старосты, активисты знают, что нужно сделать в первую очередь на территории своего поселения. Именно с небольших дел начинается благоустройство и комфортная жизнь не только в деревне или поселке, но и в области в целом", — сказал Дрозденко.

Он отметил, что по большей части инициативы граждан направлены на улучшение условий и качества жизни – ремонт дорог, уличного освещения, благоустройство придомовых территорий, скверов, детских и спортивных площадок, контейнерных площадок, улучшение водоснабжения и противопожарные мероприятия.