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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-13T17:39+0300
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Власти Ленобласти поддержат идеи жителей по благоустройству региона
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РИА Новости

Власти Ленобласти поддержат идеи жителей по благоустройству региона

17:39 13.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области будут финансово и организационно поддерживать инициативы по благоустройству, озеленению и модернизации дорожного хозяйства, поступающие от сельских старост, сообщил глава региона Александр Дрозденко на первом Форуме инициативных граждан.
По его словам, поддержка инициатив местных жителей региональными властями осуществляется давно и останавливаться на достигнутом в областной администрации не собираются. Так, в 2019 году субсидии на сумму 246,4 миллиона рублей на реализацию местных инициатив (250 проектов) получили 190 муниципальных образований. На 2020 год 184 муниципальных образования получат 249,9 миллиона рублей субсидий. К реализации запланировано 245 проектов, основанных на местных инициативах. Софинансирование из местных бюджетов составит 64,5 миллиона рублей, вклад граждан и бизнеса – 5,8 миллиона рублей.
"Мы уже несколько лет активно поддерживаем инициативных граждан в реализации их проектов. Старосты, активисты знают, что нужно сделать в первую очередь на территории своего поселения. Именно с небольших дел начинается благоустройство и комфортная жизнь не только в деревне или поселке, но и в области в целом", — сказал Дрозденко.
Он отметил, что по большей части инициативы граждан направлены на улучшение условий и качества жизни – ремонт дорог, уличного освещения, благоустройство придомовых территорий, скверов, детских и спортивных площадок, контейнерных площадок, улучшение водоснабжения и противопожарные мероприятия.
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