Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T17:35+0300
https://ria.ru/20191213/1562372952.html
Трамп обвинил WSJ во вранье из-за статьи про сделку с Китаем
https://cdn25.img.ria.ru/images/156206/11/1562061106_0:30:3072:1758_1036x0_80_0_0_083210d6d52937f0b529f571fee00f60.jpg
РИА Новости

Трамп обвинил WSJ во вранье из-за статьи про сделку с Китаем

17:35 13.12.2019
392
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США обвинил газету Wall Street Journal в том, что статья издания про сделку с Китаем "совершенно не соответствует действительности".
"История The Wall Street Journal по поводу сделки с Китаем совершенно не соответствует действительности, особенно в части пошлин. Лживые новости. Они должны найти лучший источник, который будет им сливать информацию", - написал Трамп в своем Twitter.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник сообщила , что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут уже в пятницу подписать проект торгового соглашения между двумя странами.
Кроме того, Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что переговорщики от американской стороны предложили снижение до двух раз уже введенных пошлин на китайский импорт в 360 миллиардов долларов. Также было предложено отменить намеченные на 15 декабря пошлины, в обмен на это Пекин должен выполнить ряд требований, среди которых увеличение закупки Китаем американских сельскохозяйственных и других товаров.
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
7 декабря, 05:41
Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он пользуется личным телефоном
631001
Обсудить 0
Дональд ТрампThe Wall Street JournalКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Министр армии США Марк Эспер
Эспер: отношения США и Китая преждевременно называть "холодной войной"
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Источник сообщил подробности нового контракта России и Турции по С-400
Президент США Дональд Трамп
США не будут вводить новые пошлины на китайские товары
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Москве не была выгодна смерть основателя "Белых касок", заявили в МИД
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу
Китай и США согласовали текст первой части торгового соглашения
Министерство финансов США в Вашингтоне
Американский Минфин снял санкции с трех российских компаний
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Рады предположил, зачем Украина нужна Западу
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" заявил о предварительных договоренностях России и Украины
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Китай не будет вводить новые пошлины в отношении США
Американские и китайские флаги перед началом торговых переговоров между США и Китаем в Пекине
В Китае заявили, что США пообещали отменить часть пошлин
Президент США Донадьд Трамп
Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
Макрон хочет, чтобы Британия осталась страной-союзником после Brexit
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский вывел Лаврова из себя
Президент США Дональд Трамп
Трамп ожидает "справедливого отношения" в сенате США по импичменту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали Киев за заявления о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
00:49В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе
00:34Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
Лента новостейМолния