Трамп обвинил WSJ во вранье из-за статьи про сделку с Китаем

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник сообщила , что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут уже в пятницу подписать проект торгового соглашения между двумя странами.

Кроме того, Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что переговорщики от американской стороны предложили снижение до двух раз уже введенных пошлин на китайский импорт в 360 миллиардов долларов. Также было предложено отменить намеченные на 15 декабря пошлины, в обмен на это Пекин должен выполнить ряд требований, среди которых увеличение закупки Китаем американских сельскохозяйственных и других товаров.