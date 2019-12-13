Россельхознадзор выявил нарушения при поставках кормов из Китая

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россельхознадзор выявил факты поставок в Россию из Китая кормов и кормовых добавок, не соответствующих требованиям РФ, говорится в сообщении ведомства.

"За период с 29 ноября по 6 декабря по результатам лабораторных исследований, проведенных в Федеральных государственных бюджетных учреждениях, подведомственных Россельхознадзору, установлены факты поступления кормов и кормовых добавок (страна производства - Китай), не соответствующих требованиям Российской Федерации", - сообщается в пресс-релизе.

В частности, не соответствующими требованиям по микробиологическим показателям оказалась кормовая добавка холин хлорид производства фирмы Taian Havay Chemicals и корма для собак производства фирмы Weifang Everest Food, а корма фирм Shandong Luscious Pet Food, Weifang Xindu Foodstuffs и Weifang Everest Food оказались не соответствующими требованиям по качественным показателям, заявленным производителями. Несоответствие составу, заявленного в регистрации, обнаружено в кормовых добавках производства Hebei Yuanzheng Pharmaceutical и Taizhou Hisound Pharmaceutical.