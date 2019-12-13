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2019-12-13T17:39+0300
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Россельхознадзор выявил нарушения при поставках кормов из Китая
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РИА Новости

Россельхознадзор выявил нарушения при поставках кормов из Китая

17:39 13.12.2019
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© Depositphotos / belchonockСухой корм для животных
Сухой корм для животных
© Depositphotos / belchonock
Сухой корм для животных. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россельхознадзор выявил факты поставок в Россию из Китая кормов и кормовых добавок, не соответствующих требованиям РФ, говорится в сообщении ведомства.
"За период с 29 ноября по 6 декабря по результатам лабораторных исследований, проведенных в Федеральных государственных бюджетных учреждениях, подведомственных Россельхознадзору, установлены факты поступления кормов и кормовых добавок (страна производства - Китай), не соответствующих требованиям Российской Федерации", - сообщается в пресс-релизе.
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В частности, не соответствующими требованиям по микробиологическим показателям оказалась кормовая добавка холин хлорид производства фирмы Taian Havay Chemicals и корма для собак производства фирмы Weifang Everest Food, а корма фирм Shandong Luscious Pet Food, Weifang Xindu Foodstuffs и Weifang Everest Food оказались не соответствующими требованиям по качественным показателям, заявленным производителями. Несоответствие составу, заявленного в регистрации, обнаружено в кормовых добавках производства Hebei Yuanzheng Pharmaceutical и Taizhou Hisound Pharmaceutical.
Ведомство сообщает, что по результатам выявленных нарушений уполномоченные органы Китая предупреждены о необходимости соблюдения законодательства Российской Федерации, а также введены меры ограничительного характера.
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РоссельхознадзорКитайРоссияЭкономика
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