Макрон заявил о продолжении работы правительства по пенсионной реформе

ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не стал делать заявления из Брюсселя по поводу длящейся в его стране девятый день общенациональной забастовки против пенсионной реформы, отметив, что правительство продолжает работу в этом направлении.
"Правительство продолжает свою работу. Премьер-министр принял несколько инициатив в этом направлении. Это историческая реформа для страны… И в момент, который я сочту уместным для того, чтобы обратиться к французам, я это сделаю из Парижа", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе саммита ЕС.
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Он отметил, что пенсионная реформа - часть взятых им обязательств во время предвыборной кампании и она стала предметом огромной работы в течение двух лет.
Традиционно Макрон не комментирует внутренние события во Франции, находясь в других странах.
Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В среду премьер-министр Эдуар Филипп представил положения реформы, сообщив, что в феврале следующего года соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента.
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