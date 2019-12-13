Макрон заявил о продолжении работы правительства по пенсионной реформе

"Правительство продолжает свою работу. Премьер-министр принял несколько инициатив в этом направлении. Это историческая реформа для страны… И в момент, который я сочту уместным для того, чтобы обратиться к французам, я это сделаю из Парижа", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе саммита ЕС.