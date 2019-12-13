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2019-12-13T17:29+0300
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Следствие заявило о скрывшемся пособнике Абызова
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РИА Новости

Следствие заявило о скрывшемся пособнике Абызова

17:29 13.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов и президент Всероссийской федерации самбо Николай Степанов в Басманном суде Москвы
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов и президент Всероссийской федерации самбо Николай Степанов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Один из пособников экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняющегося в хищении 4 миллиардов рублей, скрылся от следствия, заявил представитель СК в Басманном суде Москвы.
В пятницу суд избирает меру пресечения восьмой фигурантке дела Абызова - бухгалтеру Екатерине Заяц. Следствие ходатайствовало об аресте.
"Будучи бухгалтером, имея специальное образование, в том числе диплом по международной финансовой отчетности, (Заяц - ред.) неофициально осуществляла деятельность в так называемом московским офисе, направленную на обогащение Абызова совместно с Тяном, который скрылся", - зачитал в суде следователь СК РФ по особо важным делам Сергей Степанов.
Заяц вменяют мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе. Согласно материалам, оглашенным в суде, она в 2010-2011 годах неоднократно посещала Кипр, где, как считает следствие, располагались подконтрольные Абызову офшорные фирмы.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
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Абызов с 2012 по 2018 год занимал пост министра по делам Открытого правительства, а до перехода на госслужбу возглавлял "Группу Е4" – крупную инжиниринговую компанию.
В марте этого года его заключили под стражу по обвинению в хищении 4 миллиардов рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным СК РФ, в 2011-2014 годах бывший министр похитил эти деньги у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.
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Дело экс-министра АбызоваОткрытое правительствоСледственный комитет РФМихаил АбызовРоссияПроисшествия
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