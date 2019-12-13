Следствие заявило о скрывшемся пособнике Абызова

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов и президент Всероссийской федерации самбо Николай Степанов в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Один из пособников экс-министра Открытого правительства России Один из пособников экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова , обвиняющегося в хищении 4 миллиардов рублей, скрылся от следствия, заявил представитель СК в Басманном суде Москвы.

В пятницу суд избирает меру пресечения восьмой фигурантке дела Абызова - бухгалтеру Екатерине Заяц. Следствие ходатайствовало об аресте.

"Будучи бухгалтером, имея специальное образование, в том числе диплом по международной финансовой отчетности, (Заяц - ред.) неофициально осуществляла деятельность в так называемом московским офисе, направленную на обогащение Абызова совместно с Тяном, который скрылся", - зачитал в суде следователь СК РФ по особо важным делам Сергей Степанов.

Заяц вменяют мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе. Согласно материалам, оглашенным в суде, она в 2010-2011 годах неоднократно посещала Кипр, где, как считает следствие, располагались подконтрольные Абызову офшорные фирмы.

Абызов с 2012 по 2018 год занимал пост министра по делам Открытого правительства, а до перехода на госслужбу возглавлял "Группу Е4" – крупную инжиниринговую компанию.