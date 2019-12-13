В Египте соединили паромом Шарм-эш-Шейх и Хургаду

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В начале декабря в Египте официально открыли морское сообщение между двумя красноморскими курортами: Шарм-эш-Шейхом и Хургадой, сообщает АТОР.

Путешествие на скоростном пароме занимает от 2,5 до трех часов. Чтобы преодолеть расстояние между городами по суше, придется потратить восемь часов.

По словам министра транспорта АРЕ Камеля аль-Вазира, запуск судоходной линии — часть плана по развитию новых туристических программ, поскольку морской транспорт соединит основные курортные зоны – Шарм-эш-Шейх, Табу, Хургаду и Марса Алам.

По пути из Шарм-эш-Шейха в Хургаду паром будет заходить в Марса Алам, Аль-Гуну и Луксор, на обратном маршруте — к монастырю Святой Екатерины, в Дахаб и Табу.

Стоимость билета в одну сторону для взрослого — 70 долларов, при поездке туда-обратно – 110 долларов. Скидка для детей в возрасте от трех до 12 лет — 50 процентов.

Между тем, представители местных туркомпаний сомневаются, что новая судоходная линия будет пользоваться спросом у иностранцев: цены слишком высокие. Кроме того, отдыхающие не знают, что смотреть в Табе, Эль-Гуне или Шарм-эш-Шейхе — там нет известных достопримечательностей.