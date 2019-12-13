Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T17:12+0300
https://ria.ru/20191213/1562371163.html
Путин поручил рассмотреть вопрос доступности социального такси
https://cdn21.img.ria.ru/images/93997/58/939975816_0:131:2501:1537_1036x0_80_0_0_af9d97b45e577864877263ef8895e4a2.jpg
РИА Новости

Путин поручил рассмотреть вопрос доступности социального такси

17:12 13.12.2019
434
© Fotolia / JPC-PRODПеревозка инвалида
Перевозка инвалида
© Fotolia / JPC-PROD
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов рассмотреть вопрос о повышении доступности социального такси, в том числе для маломобильных групп населения.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии Общественной палаты Российской Федерации рассмотреть вопрос о создании условий для повышения доступности услуг социального такси, в том числе для маломобильных групп населения", - говорится в перечне поручений по итогам встречи с активом организации "Российские студенческие отряды".
Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 марта 2020 года. Ответственными назначены премьер Дмитрий Медведев и руководители высших исполнительных органов власти регионов.
Бесплатное такси для людей с ограниченными возможностями
9 декабря, 08:00Хорошие новости
Социальное такси для лежачих больных запустят в Хабаровском крае
910001
Обсудить 1
Дмитрий МедведевПравительство РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. 13 декабря 2019
Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций
Прокуратура
"Рабовладельцы" из Кузбасса получили 4 и 3,5 года колонии
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" заявил о предварительных договоренностях России и Украины
Министерство финансов США в Вашингтоне
Американский Минфин снял санкции с трех российских компаний
Линии электропередачи во Львовской области
Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ
Журналисты в Государственной Думе РФ
"Миротворец" внесет в базу журналистов семи российских телеканалов
Девушка у высокогорного озера Мзы в Абхазии
Ученые выяснили, как занятия йогой влияют на мозг
Хватай, а то уплывет
Хватай, а то уплывет
Овощи
Российские туристы не смогут ввозить в Европу овощи и фрукты
Расстроенный ребенок в пустом коридоре
Под Калининградом экс-педагога заподозрили в насилии над детдомовцами
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
Путин поручил проработать предложения по доступности медпомощи
Президент РФ Владимир Путин проводит очередное совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК. 4 декабря 2019
Путин заявил, что текущих мер по поддержанию рождаемости недостаточно
В Москве арестовали пять боевиков группировки Исламское государство*
ФСБ задержала в Москве пятерых членов "Исламского государства"*
Здание Министерства Юстиции России
Минюст опубликовал законопроект, меняющий правила взыскания долгов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Трамп внес в конгресс дополненную торговую сделку с Мексикой и Канадой
03:12Специалисты рассказали об опасностях тайского массажа
03:02Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали заявление Киева о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
Лента новостейМолния