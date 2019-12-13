Путин поручил рассмотреть вопрос доступности социального такси

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии Общественной палаты Российской Федерации рассмотреть вопрос о создании условий для повышения доступности услуг социального такси, в том числе для маломобильных групп населения", - говорится в перечне поручений по итогам встречи с активом организации "Российские студенческие отряды".