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Религия и мировоззрение
2019-12-13T17:09+0300
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Политик: кризис в Ливане угрожает последнему оплоту христиан в регионе
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РИА Новости

Политик: кризис в Ливане угрожает последнему оплоту христиан в регионе

17:09 13.12.2019
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БЕЙРУТ, 13 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сложившаяся политическая и экономическая ситуация в Ливане привела к высокому уровню эмиграции христианского населения, подобная тенденция может привести к исчезновению последнего оплота христиан на Ближнем Востоке, что только усугубит обстановку в стране и в регионе, заявил РИА Новости лидер ливанской православной партии "Аль-Машрек" Фади Дейри.
В четверг в офисе исполняющего обязанности министра по делам беженцев в Ливане РИА Новости рассказали, что есть реальные опасения начала ощутимого потока эмиграции граждан из Ливана на фоне усугубления экономического кризиса в стране. "На сегодняшний день имеется тяжелое экономическое положение. Если ответственные лица не разрешат проблему быстро, часть ливанцев уедет", - сказал источник.
"Христианская община на сегодняшний день в плачевном положении. Большинство молодых людей и семей, имеющих возможность уехать, готовятся покинуть эту страну … Как только исчезнет последний оплот христиан в регионе, которым является Ливан, ситуация осложнится до предела", - сказал Дейри.
По словам лидера "Аль-Машрек", очевидно, что страны Персидского залива - Саудовская Аравия, ОАЭ и другие - поддерживают близкие им конфессии в Ливане. "К большому сожалению мы, не видим никакой заботы к христианам от сильных христианских государств. В самой Европе происходит демографическое изменение за счет притока граждан других конфессий, и оно масштабное. Ни одна из сильных стран не пришла в Ливан с вопросом чем помочь христианам здесь", - сказал он.
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Дейри отметил немаловажную роль наличия более 1,5 миллиона сирийских беженцев в Ливане, большая часть которых относится к мусульманам-суннитам. "Мы относимся с состраданием к этим беженцам. Но христиане стали чувствовать себя беженцами у себя на родине", - доварил он.
"Необходимо помочь христианам остаться на своей земле. Сейчас христианская эмиграция очень высока. Большинство молодых людей мыслят в направлении уехать учиться или работать, к примеру, в Великобританию и создать все условия, чтобы перевезти свои семьи. Здесь они видят, что им не могут обеспечить минимальные условия для жизни. Мы не говорим о финансовой помощи. Речь идет о защите, образовании и культурно-общественной поддержке", - подчеркнул Дейри.
По мнению собеседника агентства, если большинство христиан покинет Ливан, это приведет к конфессиональному дисбалансу, а оставшиеся крупные конфессии перейдут к конфронтации между собой, так как христиане на сегодняшний день "являются сдерживающим фактором".
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