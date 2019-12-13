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Защита Атамбаева намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения
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РИА Новости

Защита Атамбаева намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения

17:09 13.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Алмазбек Атамбаев . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Адвокат экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев заявил, что, вероятно, будет ходатайствовать об изменении меры пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья бывшего киргизского лидера.
Как отметил Жоошев порталу 24.kg, у бывшего президента очень низкое артериальное давление. По его словам, госпитализация его подзащитному не требуется пока, но в камере СИЗО ГКНБ самочувствие Атамбаева будет только ухудшаться.
"Это помещение не способствует выздоровлению. Поэтому, мы, вероятно, будем ходатайствовать об изменении меры пресечения в связи с состоянием здоровья", - сказал порталу Жоошев.
Он добавил, что в четверг Атамбаева обследовали врачи. Но данные мониторинга пока адвокаты не получили. Известно только, что давление у бывшего главы резко снизилось, отмечает портал.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
12 декабря, 13:03
Госкомиссия Киргизии обвинила Атамбаева в подготовке захвата власти
Ранее парламент Киргизии одобрил решение госкомиссии о возложении ответственности за августовские беспорядки на Атамбаева. До этого государственная комиссия по расследованию массовых беспорядков в Бишкеке возложила ответственность за них на бывшего президента. Также члены комиссии посчитали, что экс-президент готовил насильственный захват власти в стране.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Бишкек
30 октября, 10:10
В Киргизии экс-советника Атамбаева приговорили к семи годам лишения свободы
Указ о создании комиссии подписал 29 августа премьер Мухаммедкалый Абылгазиев. В состав комиссии, возглавляемой вице-премьером Женишем Разаковым, вошли депутаты, эксперты, представители правительства и органов местного самоуправления.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
13 ноября, 09:12Задержание Атамбаева
Атамбаев потребовал освободить сторонников, задержанных за беспорядки
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Мухаммедкалый АбылгазиевСооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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