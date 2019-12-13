В Пензенской области семь человек пострадали в ДТП

САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Грузовик и школьный микроавтобус "Газель" столкнулись в пятницу в Грузовик и школьный микроавтобус "Газель" столкнулись в пятницу в Пензенской области , в результате пострадали семь человек, включая пятерых детей, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД

ДТП произошло в 14.50 мск на 7-м километре автодороги Чемодановка - Васильевка в Бессоновском районе.

"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-278815 под управлением водителя 1991 года рождения и (пассажирской) "Газели" под управлением водителя 1959 года рождения. В результате происшествия пассажиры "Газели": женщина 1954 года рождения, девочка 2008 года рождения и мальчики 2009, 2010, 2007, 2008 годов рождения доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель грузовика ГАЗ-278815 после оказания медицинской помощи отпущен из больницы.