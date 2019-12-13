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В Пензенской области семь человек пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Пензенской области семь человек пострадали в ДТП

17:02 13.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Грузовик и школьный микроавтобус "Газель" столкнулись в пятницу в Пензенской области, в результате пострадали семь человек, включая пятерых детей, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 14.50 мск на 7-м километре автодороги Чемодановка - Васильевка в Бессоновском районе.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-278815 под управлением водителя 1991 года рождения и (пассажирской) "Газели" под управлением водителя 1959 года рождения. В результате происшествия пассажиры "Газели": женщина 1954 года рождения, девочка 2008 года рождения и мальчики 2009, 2010, 2007, 2008 годов рождения доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель грузовика ГАЗ-278815 после оказания медицинской помощи отпущен из больницы.
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На фото, предоставленном пресс-службой УГИБДД, видно, что в ДТП попали грузовая и пассажирская "Газель", причем последняя является школьным микроавтобусом, окрашенным в оранжевый цвет и имеющим предупреждающие надписи "Дети". Школьная "Газель" в результате ДТП съехала в кювет, но не опрокинулась.
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ГИБДД МВД РФПензенская областьПроисшествия
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