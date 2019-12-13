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Чувашская Республика
2019-12-13T17:00+0300
https://ria.ru/20191213/1562369942.html
В центре соцобслуживания Чебоксар помощь получили более 17 тыс граждан
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РИА Новости

В центре соцобслуживания Чебоксар помощь получили более 17 тыс граждан

17:00 13.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЧЕБОКСАРЫ, 13 дек – РИА Новости. В Комплексный центр социального обслуживания населения Чебоксар за 11 месяцев 2019 года обратилось 17213 человек, нуждающихся в социальной поддержке, им оказано 24179 срочных социальных услуг, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской республики.
Нуждающимся в срочной социальной помощи оказаны такие услуги как: обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовым набором, предоставление одежды и обуви, оказание содействия в получении юридической и экстренной психологической помощи и др.
Доля граждан, обратившихся в центр за срочной социальной помощью, в общем количестве получивших услуги остается высокой - 37%.
Отделение предоставляет маломобильным гражданам услуги по выдаче технических средств реабилитации во временное пользование на безвозмездной основе. Пункт проката средств реабилитации функционирует с 2012 года. За 11 месяцев текущего года различные виды технических средств реабилитации были выданы 83 маломобильным гражданам.
Города России. Чебоксары
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В целях повышения доступности к информационным ресурсам, оперативного реагирования на запросы граждан для решения этих задач в учреждении работает диспетчерский центр по социальному сопровождению граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе инвалидов по слуху. За 11 месяцев 2019 года в диспетчерский центр по различным вопросам обратилось более 1600 человек, 1365 – за аналогичный период прошлого года.
В целях экстренного реагирования и оказания в кратчайшие сроки социальной помощи при отделении работает мобильная социальная бригада. В текущем году услуги мобильной бригады оказаны 297 человекам.
С ноября месяца 2019 года организован выезд мобильной бригады комплексного центра социального обслуживания населения города Чебоксары по доставке граждан старше 65 лет, проживающих на территории Чебоксарского района, в районную больницу для проведения дополнительных обследований на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний. Работники отделения сопровождают граждан при доставке их в больницы. С указанного времени на обследование было доставлено 14 ветеранов.
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Чувашская РеспубликаЧебоксарыОбщество
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