В центре соцобслуживания Чебоксар помощь получили более 17 тыс граждан

ЧЕБОКСАРЫ, 13 дек – РИА Новости. В Комплексный центр социального обслуживания населения . В Комплексный центр социального обслуживания населения Чебоксар за 11 месяцев 2019 года обратилось 17213 человек, нуждающихся в социальной поддержке, им оказано 24179 срочных социальных услуг, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской республики.

Нуждающимся в срочной социальной помощи оказаны такие услуги как: обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовым набором, предоставление одежды и обуви, оказание содействия в получении юридической и экстренной психологической помощи и др.

Доля граждан, обратившихся в центр за срочной социальной помощью, в общем количестве получивших услуги остается высокой - 37%.

Отделение предоставляет маломобильным гражданам услуги по выдаче технических средств реабилитации во временное пользование на безвозмездной основе. Пункт проката средств реабилитации функционирует с 2012 года. За 11 месяцев текущего года различные виды технических средств реабилитации были выданы 83 маломобильным гражданам.

В целях повышения доступности к информационным ресурсам, оперативного реагирования на запросы граждан для решения этих задач в учреждении работает диспетчерский центр по социальному сопровождению граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе инвалидов по слуху. За 11 месяцев 2019 года в диспетчерский центр по различным вопросам обратилось более 1600 человек, 1365 – за аналогичный период прошлого года.

В целях экстренного реагирования и оказания в кратчайшие сроки социальной помощи при отделении работает мобильная социальная бригада. В текущем году услуги мобильной бригады оказаны 297 человекам.