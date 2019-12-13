Ижевский учитель получила грант Правительства Москвы за сценарий урока

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Учительница начальных классов ижевского лицея Алёна Вахрушева получила грант от московских властей в размере 50 тысяч рублей за разработку сценария урока для библиотеки Московской электронной школы, которой активно начали пользоваться российские педагоги, сообщили в пресс-службе главы . Учительница начальных классов ижевского лицея Алёна Вахрушева получила грант от московских властей в размере 50 тысяч рублей за разработку сценария урока для библиотеки Московской электронной школы, которой активно начали пользоваться российские педагоги, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии

"На открытом селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы объявили обладателя гранта Правительства Москвы за вклад в развитие проекта - им стал учитель из Ижевска Алёна Вахрушева. Грант за вклад в развитие Московской электронной школы в размере 50 тысяч рублей учителю вручила глава Минобразования Удмуртии Светлана Болотникова и директор Московского "Темоцентра" Марианна Лебедева", - сообщили в пресс-службе.

Учитель начальных классов лицея № 41 города Ижевска Алёна Вахрушева разработала электронный образовательный материал для библиотеки Московской электронной школы, которым активно пользуются коллеги. "Сценарием по русскому языку для начальной школы "Буква Ь после шипящих в конце слов, называющих предметы", который создала Вахрушева, воспользовались уже 689 раз",- уточнили в пресс-службе.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил педагога с получением гранта.

"Грант от Правительства Москвы предоставлен лишь двум педагогам из регионов страны (Удмуртия и Липецкая область), что свидетельствует о высокой квалификации наших учителей. Сегодня территории конкурируют за кадры, и очень приятно осознавать, что в нашей республике руками учителей создаются социально значимые проекты для развития подрастающего поколения", - сказал Бречалов.

Он также поблагодарил организаторов проекта "Московская электронная школа" и лично руководителя Московского департамента образования Исаака Калину за возможность пользоваться этой платформой.

"Московская электронная школа", которой исполнилось три года, - это мегапроект столичного образования, уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому. Проект стартовал в Москве в сентябре 2016 года, гранты за вклад в его развитие присуждаются с 2017 года. Сегодня в электронной библиотеке школы доступны свыше 40 тысяч сценариев уроков, 348 электронных учебников и 1290 учебных пособий, более 86 тысяч интерактивных образовательных приложений, созданных учителями и ведущими отечественными ИТ-компаниями, а также огромное количество заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ, что позволяет школьникам готовиться к контрольным, экзаменам и олимпиадам.