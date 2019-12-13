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Удмуртская Республика
2019-12-13T16:56+0300
https://ria.ru/20191213/1562369699.html
Ижевский учитель получила грант Правительства Москвы за сценарий урока
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РИА Новости

Ижевский учитель получила грант Правительства Москвы за сценарий урока

16:56 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Учительница начальных классов ижевского лицея Алёна Вахрушева получила грант от московских властей в размере 50 тысяч рублей за разработку сценария урока для библиотеки Московской электронной школы, которой активно начали пользоваться российские педагоги, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
"На открытом селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы объявили обладателя гранта Правительства Москвы за вклад в развитие проекта - им стал учитель из Ижевска Алёна Вахрушева. Грант за вклад в развитие Московской электронной школы в размере 50 тысяч рублей учителю вручила глава Минобразования Удмуртии Светлана Болотникова и директор Московского "Темоцентра" Марианна Лебедева", - сообщили в пресс-службе.
Учитель начальных классов лицея № 41 города Ижевска Алёна Вахрушева разработала электронный образовательный материал для библиотеки Московской электронной школы, которым активно пользуются коллеги. "Сценарием по русскому языку для начальной школы "Буква Ь после шипящих в конце слов, называющих предметы", который создала Вахрушева, воспользовались уже 689 раз",- уточнили в пресс-службе.
Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил педагога с получением гранта.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
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"Грант от Правительства Москвы предоставлен лишь двум педагогам из регионов страны (Удмуртия и Липецкая область), что свидетельствует о высокой квалификации наших учителей. Сегодня территории конкурируют за кадры, и очень приятно осознавать, что в нашей республике руками учителей создаются социально значимые проекты для развития подрастающего поколения", - сказал Бречалов.
Он также поблагодарил организаторов проекта "Московская электронная школа" и лично руководителя Московского департамента образования Исаака Калину за возможность пользоваться этой платформой.
"Московская электронная школа", которой исполнилось три года, - это мегапроект столичного образования, уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому. Проект стартовал в Москве в сентябре 2016 года, гранты за вклад в его развитие присуждаются с 2017 года. Сегодня в электронной библиотеке школы доступны свыше 40 тысяч сценариев уроков, 348 электронных учебников и 1290 учебных пособий, более 86 тысяч интерактивных образовательных приложений, созданных учителями и ведущими отечественными ИТ-компаниями, а также огромное количество заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ, что позволяет школьникам готовиться к контрольным, экзаменам и олимпиадам.
По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина с 21 марта 2019 года доступ к библиотеке был открыт для жителей всей России и других стран. Всем пользователям сети Интернет стали доступны к просмотру сценарии, тесты, приложения, учебные пособия, созданные педагогами столицы и многое другое. Кроме того, у каждого пользователя сети интернет есть возможность создания собственных материалов в библиотеке МЭШ и получения гранта за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа".
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловМоскваОбразование - ОбществоОбщество
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