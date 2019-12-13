Под Калининградом экс-педагога заподозрили в насилии над детдомовцами

"Информация дошла до аппарата уполномоченного по правам ребенка очень необычно — человек, который сегодня является подозреваемым, задержан, он писал мне лично с просьбой защитить его от незаконного увольнения. Аппарат уполномоченного сразу же связался с регионом. Следующий звонок был уже в следственный комитет РФ. Были возбуждены уголовные дела", - сказала Кузнецова.