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Под Калининградом экс-педагога заподозрили в насилии над детдомовцами
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РИА Новости

Под Калининградом экс-педагога заподозрили в насилии над детдомовцами

16:53 13.12.2019
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© Fotolia / soupstockРасстроенный ребенок в пустом коридоре
Расстроенный ребенок в пустом коридоре
© Fotolia / soupstock
Расстроенный ребенок в пустом коридоре . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 13 дек - РИА Новости. Бывшего сотрудника детского дома в Калининградской области подозревают в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних воспитанников этого же учреждения, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
По информации аппарата уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области, в ноябре этого года стало известно о возможном совершении противоправных действий в отношении двух воспитанников бывшим воспитателем социального учреждения.
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"Информация дошла до аппарата уполномоченного по правам ребенка очень необычно — человек, который сегодня является подозреваемым, задержан, он писал мне лично с просьбой защитить его от незаконного увольнения. Аппарат уполномоченного сразу же связался с регионом. Следующий звонок был уже в следственный комитет РФ. Были возбуждены уголовные дела", - сказала Кузнецова.
Она рассказала, что после получения информации в регион был направлен советник уполномоченного по правам ребенка в РФ для проведения проверок вместе с представителями института имени Сербского. Кузнецова отметила, что были выявлены еще потерпевшие по этому делу.
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"В начале ноября руководством одного из центров... были вскрыты факты, не совместимые с педагогической деятельностью педагога учреждения. В том числе угрозы, шантаж, подстрекательство к использованию ненормативной лексики, а также действия, носящие сексуальный характер по отношению к ряду воспитанников учреждения", - сказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко.
По словам Ткаченко, все факты, а также подтверждающие это материалы переданы директором учреждения в следственный комитет. Подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних арестован, в отношении него суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
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Анна КузнецоваКалининградская областьПроисшествия
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