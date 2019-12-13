Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T16:53+0300
https://ria.ru/20191213/1562369446.html
В МИД рассказали о контактах с Турцией по ливийской проблеме
https://cdn22.img.ria.ru/images/155547/60/1555476038_0:154:2786:1721_1036x0_80_0_0_fdd4da00e43e61cbf97c554c98c1824c.jpg
РИА Новости

В МИД рассказали о контактах с Турцией по ливийской проблеме

16:53 13.12.2019
198
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ливийская тема находится в центре контактов Москвы и Анкары, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ливия, как и со многими другими партнёрами, находится в центре политических контактов", - ответил он на вопрос о том, есть ли взаимопонимание по этой теме между Москвой и Анкарой. "Мы ищем точки взаимопонимания. То, что объединяет трезвомыслящих, так это понимание того, что проблема должна быть решена самими ливийцами с участием всех ливийских сторон путем переговоров", - добавил Грушко.
Он отметил, что РФ поддерживает посредническую миссию спецпредставителя генсека ООН Гассана Саламе, и эту позицию Москва доводит до всех стран, которые могут сыграть конструктивную роль в урегулировании ливийской проблемы.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
11 декабря, 21:37Война в Сирии
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
302010
Обсудить 1
МИД РФАлександр ГрушкоЛивияТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава ПНС Ливии опроверг данные о продвижении армии Хафтара в Триполи
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп обвинил WSJ во вранье из-за статьи про сделку с Китаем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров провел телефонный разговор с Чавушоглу
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Источник сообщил подробности нового контракта России и Турции по С-400
Премьер-министр Борис Джонсон
Путин поздравил Джонсона с победой на выборах
Здание американского посольства в Анкаре
Источник: посла США вызвали в МИД Турции в связи с резолюцией сената
Боец сил Правительства национального согласия Ливии во время столкновений с армией Халифы Хафтара
Триполи приведен в повышенную боеготовность после наступления Хафтара
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Москве не была выгодна смерть основателя "Белых касок", заявили в МИД
Строительство газопровода Северный поток-2
В МИД осудили санкционное давление из-за "Северного потока — 2"
Вид на Белград, Сербия
Сербская оппозиция блокировала вход в здание национального телевидения
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Россия планирует вернуть 84 ребенка из зоны конфликта в Сирии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский вывел Лаврова из себя
Президент США Донадьд Трамп
Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали Киев за заявления о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
00:49В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе
00:34Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
Лента новостейМолния