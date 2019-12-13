В МИД рассказали о контактах с Турцией по ливийской проблеме

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ливийская тема находится в центре контактов Москвы и Анкары, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ливия, как и со многими другими партнёрами, находится в центре политических контактов", - ответил он на вопрос о том, есть ли взаимопонимание по этой теме между Москвой и Анкарой. "Мы ищем точки взаимопонимания. То, что объединяет трезвомыслящих, так это понимание того, что проблема должна быть решена самими ливийцами с участием всех ливийских сторон путем переговоров", - добавил Грушко.
Он отметил, что РФ поддерживает посредническую миссию спецпредставителя генсека ООН Гассана Саламе, и эту позицию Москва доводит до всех стран, которые могут сыграть конструктивную роль в урегулировании ливийской проблемы.
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