В МИД рассказали о контактах с Турцией по ливийской проблеме

"Ливия, как и со многими другими партнёрами, находится в центре политических контактов", - ответил он на вопрос о том, есть ли взаимопонимание по этой теме между Москвой и Анкарой. "Мы ищем точки взаимопонимания. То, что объединяет трезвомыслящих, так это понимание того, что проблема должна быть решена самими ливийцами с участием всех ливийских сторон путем переговоров", - добавил Грушко.