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Чувашская Республика
2019-12-13T16:51+0300
https://ria.ru/20191213/1562369229.html
В Чувашии соцплаты за рождение первенца получили почти 5 тысяч семей
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РИА Новости

В Чувашии соцплаты за рождение первенца получили почти 5 тысяч семей

16:51 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЧЕБОКСАРЫ, 13 дек – РИА Новости. С начала года ежемесячную выплату при рождении первого ребенка в Чувашии получили 4675 семей, сообщает министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.
Размер ежемесячной выплаты в текущем году составляет 8930 рублей. На эти цели были выделены 394,18 миллиона рублей.
В ведомстве напомнили, что право на эту меру социальной поддержки имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину 1,5 прожиточного минимума.
Для назначения выплаты семьи предоставляют заявление в МФЦ или отдел социальной защиты населения по месту жительства. Заявление подается с предъявлением паспорта, свидетельства о рождении ребенка (выписки из решения об установлении опеки) и сведений о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Выплата осуществляется до достижения ребенком возраста полутора лет.
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