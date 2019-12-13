В Чувашии соцплаты за рождение первенца получили почти 5 тысяч семей

Размер ежемесячной выплаты в текущем году составляет 8930 рублей. На эти цели были выделены 394,18 миллиона рублей.

В ведомстве напомнили, что право на эту меру социальной поддержки имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину 1,5 прожиточного минимума.

Для назначения выплаты семьи предоставляют заявление в МФЦ или отдел социальной защиты населения по месту жительства. Заявление подается с предъявлением паспорта, свидетельства о рождении ребенка (выписки из решения об установлении опеки) и сведений о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Выплата осуществляется до достижения ребенком возраста полутора лет.